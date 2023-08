Mindkét tréner megforgatta kicsit csapatát, Tomislav Stipic főleg támadószellemű játékosokat tett még kezdőjébe, míg a másik oldalon Banó-Szabó Bence sérülés miatt nem léphetett pályára. Lelkes és szép számú kecskeméti közönség is elkísérte a csapatot, nagyjából 100 kecskeméti szurkolhatott a Skonto Stadionban összesen. A Riga láthatóan nagy tempót igyekezett diktálni, de egy labdakihozatalt elhibáztak, Tóth jól támadta meg a bizonytalan kapust, beleért a labdába, ami Kisshez került, aztán a lendületből érkező Vágónak tette lövésre, a labda a kapu jobb oldalában kötött ki. Két perccel később akár Leoni is betalálhatott volna, pattogós lövését azonban valahogy kitolta a bal alsóból a lett kapus. A folytatásban éledezett a Riga is, a 16. percben Douglas eresztett meg sistergős átlövést, melyet Varga tolt fölé. Tomislav Stipic nem volt elégedett, a félidő közepén cserélt is, és a hajrá inkább a Rigáé volt. Mankenda nagyon élt a bal oldalon, gyorsasága és cselezőkészsége többször is veszélyes fegyver volt, egy alkalommal lövésig is eljutott, de ballal nem talált kaput. A 41. percben egy szöglet után Belényesi is közel volt a gólhoz, de a felperdülő labdát végül egy méterre a gólvonaltól a védő találta el előbb.

Szünetben újabb friss támadókat küldött be a hazai tréner, Pena kifejezetten jól szállt be, nagyon nehéz volt tartani. A rigai nyomás 17 perc után góllá is érett, Mankenda sokadik beadása után Ngonda érkezett a hosszún és fejelt közelről a kapuba. A hajrához érkezve egyre nagyobb nyomást igyekezett helyezni a kapura a Riga, s bár a nyomás megvolt, hősiesen védekeztek a kecskeméti játékosok. Már úgy tűnt, megvan a továbbjutás, de a 95. percben Douglas jobbról középre passzolt labdája megtalálta a Mankendát, aki a kapu jobb oldalába lőtt (2-1). Jött a hosszabbítás, melynek első 15 perce teljesen más mederben zajlott. Három minutum elteltével előbb Szűcs bal alsóba tartó lövését tolta ki Purins, majd nem sokkal ezután Meszhi fejelte kicsivel fölé Nagy beadását. A 96. percben Szendrei lőtt 18 méterről, a labda centikkel ment el a bal felső mellett.

A hajrában Nguema próbálkozott még, de nem változott az eredmény.

A második 15 perc már megint a hazaiak akarata szerint zajlott, ismét nagy nyomást próbáltak helyezni a kecskeméti kapura. Nguema a kapufát találta, Cernomordijs pedig kevéssel fejelt fölé, köszönhetően Vargának. A 122. percben jött azonban a hidegzuhany, Ngom balról, jobb lábbal lőtt középre élesen egy szabadrúgást, mely a lábak között elpattogott a bal alsóba, ezzel lezárva a párharcot (3-1).

Riga FC – Kecskeméti TE 3–1 (0–1, 2–1, 2–1) – hosszabbítás után

Riga, 6500 néző. V: Griffith (Bryant, Bird)

Riga: Purins – Musah (Ngom, 25.), Cernomordijs, Bosancic, Ngonda (Daskevics, 90.) – Babec (Soisalo, 99.) – Aurélio, Mankenda, Jojics (Nguena, 96.), Taiwo (Brian Pena, a szünetben) – Regza (Contreras, a szünetben). Vezetőedző: Tomislivas Stipic

KTE: Varga B. – Ilyinbor, Belényesi, Szalai G. – Májer M. (Szendrei Á., 69.), Kiss B. (Nagy K., 55.), Vágó L., Szuhodovszki (Szűcs K., 90+3.), Leoni – Tóth B. (Nagy O., 106.), Pálinkás (Meszhi, 55.). Vezetőedző: Lóczi István

Gól: Ngonda (62.), Mankenda (90+5.), Ngom (120+2.), ill. Vágó L. (7.)

Továbbjutott a Riga, 4–3-as összesítéssel.