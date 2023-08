Fekete és Bencsik helyzetekkel rajtolt a barátságos mérkőzés. A barátságos minősítés ezúttal idézőjelet kíván, a hév olykor ugyanis elragadta mind a játékosokat, mind a stábokat. Ami érthető is, hiszen ezúttal is magas hőfokon pörögtek a csapatok. A vendégeknél Dróth igyekezett megszerezni a vasiaknak a vezetést, ám Rigó többször is bravúrral hárította a kísérleteit. A 9. percben időt is kellett kérni hazai oldalon, ám a Haladás nyomása ezt követően sem enyhült, és végül góllá is érett a 14. percben, Dróth akkor már nem kegyelmezett, 0–1. Nem sokáig örülhettek a vezetésnek a zöld-fehérek, hiszen Tomic egy percre rá egy szemtelen góllal reagált, 1–1. A félidő hajrájára már fault-problémái voltak a hírös városiaknak, majd a hatodik után Dróth állt a labda mögé, és ha elsőre nem is tudta értékesíteni a lehetőséget, másodjára már a hálóba talált, 1–2. Nem ért véget még itt az első félidő krónikája, hiszen ismét Tomic villant, és 2–2-re módosította az állást, döntetlennel mehettek szünetre a felek.

A folytatásban is intenzív iramot diktáltak a gárdák, egyáltalán nem érződött, hogy az előző nap is egy komoly megmérettetésen estek túl. A 25. percben a kecskeméti Suscsák került nagy helyzetbe, ám a befejezés pontatlan volt. A túloldalon az ex-Scoregoal játékos, Rutai durrantott mellé, nem sokkal később pedig már Rigónak is akadt dolga vele szemben. Az ScoreGoal Kecskemét Futsal stábja időközben lehetőséget szavazott a tinédzserkorú fiataloknak. Hajnal, Geiger a mezőnyben, Lehotai pedig a kapuban mutathatta meg rátermettségét a bajnoki címvédővel szemben, és egyáltalán nem ijedtek meg a feladattól. Az utolsó percek aztán rendkívüli izgalmakat hoztak. A 36. percben Dróth lőhetett ismét tízméterest a hatodik kecskeméti csapatfault után, és most elsőre sikerült neki megzörgetnie a hálót, 2–3. Maradt azonban még csattanó. Pár másodperccel a lefújás előtt Pál Patrik távoli bombája ellen volt tehetetlen a Haladás védelme, így igazságosnak mondható 3–3-as döntetlen született a bajnokság előtti főpróbán.

– Elégedett vagyok a csapat munkájával, a mutatott játékkal értékjelt Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – Különösen örülök annak, hogy a fiataloknak is tudtam játékperceket biztosítani. A legjobb tudásunkat akartuk ma elővenni, úgy gondolom, hogy ez sikerült. Szerettük volna sérülés nélkül lehozni ezt a meccset, de sajnos úgy néz ki, hogy Tomic nem úszta meg az összecsapást sértetlenül. Remélem, hogy a bajnoki rajtra rendben lesz. Mostantól minden idegszálunkkal a jövő hétfői, Aramis elleni bajnoki rajtra fókuszálunk, hiszen győzelemmel szeretnénk indítani a szezont.