Parádés kezdést produkált a hazai csapat, Csiki Noel két találatával ugyanis már a 4. percben 2–0-ra vezetett a Bajai LC. A Dabas ezt követően egyenlített, 2–2-es félidei állással vonultak az öltözőbe a csapatok. A második játékrészben Nébl Martin és Mezőfi Zsombor találatára már csak egy vendégtalálat érkezett, és bár a hajrában nagy nyomást gyakorolt a hazaikra a Dabas, újabb gól már nem született, így Koch Tamás csapata várhatja a sorsolást.

– Óriási sikert ért el a csapat, nagyon boldogok vagyunk – értékelt a lefújást követően Koch Tamás, a bajaiak vezetőedzője. – A mérkőzés előtt elmondtam, hogy nem csak vágyunk a sikerre, de hiszünk is benne, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ahhoz mindenki részéről száz százalékos teljesítményre van szükség és szerencsére is. Mind a kettő megvolt ezen a találkozón. Remekül kezdtünk Csiki Noel révén, aki kétszer is betalált rögtön a kezdés után, aztán a vendégek nem csak egyenlítettek, hanem fölénybe is kerültek, viszont a félidő hajrájása sikerült rendeznünk a sorokat. A második játékrészben aztán Nébl Martin 16 méterről leadott gyilkos bombájával a vezetést is megszereztük. Még egyszer visszajöttek a meccsbe a vendégek, Mezőfi Zsombor azonban a hajrában hatalmas szívvel óriási vágtát vágott ki, és megszerezte a negyedik, a továbbjutást jelentő gólunkat. Óriási öröm ez nem csak a mi számunkra, hanem a jó háromszáz szurkoló számára is, aki a nagy meleg ellenére is kijöttek biztatni bennünket. Nem bánták meg, hiszen egy igazi, tőről metszett kupameccset kaptak, ráadásul hazai győzelemmel. Sajnos valószínűleg több sérülés is történt a nálunk, ennek lehet, hogy majd a bajnokságban isszuk meg a levét, de ezek most az ünneplés pillanatai, nagyon örülök, hogy csapat és közönsége újra, a Bajai LC történetében már nem először egymásra talált.