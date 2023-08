Harmincadik alkalommal rendezték meg Örkényben a Rózsavölgyi Ferenc emléktornát, amellyel az Örkényi SE 1992-ben elhunyt egykori labdarúgójára, sportvezetőjére emlékezik a Pest vármegyei klub, amelynek a csapata a mögöttünk álló idényben bajnoki címet szerzett, és az idén már a Pest vármegyei első osztályban indul. A Harta SE tavaly megnyerte a 29. tornát, az idén tehát címvédőként utaztak Örkénybe. Szombaton az Újhartyán csapatával találkoztak, az elődöntőt 2–1 arányban megnyerték. Másnap a másik elődöntőben a Lajosmizsét büntetőkkel legyőző Örkény várt rájuk a döntőben. A találkozót az Örkényi SE nyerte, a trófea az idén tehát Örkényben maradt.

– A torna első napján azok kaptak szerepet, akik ritkábban szoktak bekerülni a kezdőbe – tekintett vissza az Újhartyán elleni győzelemre Csehi Tamás –, a játék nem volt az igazi, az eredménnyel viszont elégedett lehettem. A döntőben aztán kikaptunk ugyan, de magával a játékkal elégedett lehettem, játszottunk ugyanis egy nagyon jó mérkőzést.

Hasznos volt ez a két mérkőzés, jól szolgálta a felkészülésünket, nem tudok ugyanakkor elmenni amellett, ami nem kis bosszankodásra adott okot.

Egy ilyen barátságos tornán a jegyzőkönyvet természetesen vezetik, vannak sárga és piros lapok is, azoknak viszont nincsen súlya, nincsen jelentősége, mint a bajnokságban. Ennek most alaposan megittuk a levét, ugyanis a vasárnapi mérkőzésen két játékosom is megsérült. Előbb Fekete Tamás lépett volna ki jól egy indítással, ráléptek az Achilles-ére, és nemhogy 11-es nem kaptunk, még retorzió sem járt az esetért. Később aztán Pribék Bence szenvedett el sérülést, hasonlóan felesleges keménység miatt. A második félidőben aztán volt egy kakaskodás, amiből szintén mi jöttünk ki rosszul. Meggyőződésem, hogy egy ilyen felkészülési tornára nem ártana tapasztalt játékvezetőt küldeni, aki a tekintélyével lapok nélkül is képes elérni, hogy a játékosok vigyázzanak egymásra. Ez ezúttal nem történt meg, és emiatt volt keserű a szánk íze a tornát követően, nem az elveszített döntő miatt. Magával a döntőn mutatott játékkal elégedett voltam, láttam, hogy megyünk, csináljunk, akarunk.

A szombati meccshez képest 180 fokos fordulatot láttam a csapatnál.

Bár sérülések és munkahelyi elfoglaltságok miatt vasárnap is hiányzott még négy, öt emberem, de jó felkészülési meccseket játszottunk. Jó állapotban van a csapat, sokat léptünk előre. Sok a fiatal a keretben, még fiatalodott is a tavalyi évhez képest a társaság.

A 2022/23-as idény lezárultát követően a gárda szakvezetője, Csehi Tamás abban reménykedett, hogy a remek tavaszt maga mögött tudó gárdát egyben tudja tartani. – Ez nagy vonalakban sikerült. Igaz, hogy van távozónk, összesen hat játékos. Nagyon sajnálom, hogy Hamar Erik és Pintér Csaba, akik nálam sztenderd kezdők voltak, a tanulmányai miatt nem tudta vállalni az őszi idényt a fokozott terhelés miatt, ők egyelőre abbahagyták a labdarúgást. Egy másik alapember, Makó Barnabás Akasztóra távozott. Utóbbinak a távozása meglepett. Annál is inkább, mert jó közösség alakult ki nálunk, és én nagyon örülök annak, hogy abban a két-három évben, amióta szakvezetőként dolgozom a csapat mellett, remek közösség alakult ki. Szeretnek ide igazolni a játékosok, és jól is érzik itt magukat.

Itt van lehetőségük, hogy amatőr szinten vitézkedjenek a pályán, és egyre több a sikerélmény is, így egyre összetartóbb a társaság.

Nem csak távozók vannak ugyanakkor, Csehi Tamás érkezőkről is be tudott számolni. – Hárman érkeztek a vármegyei másodosztályú bajnokság Északi csoportjában a második helyen végzett Solttól, Pribék Bence, Puskás Kristóf és Nagy Márk. Érkezett még Nyárlőrincről Csomor Áron, ő egy fiatal, huszonegy éves srác, rám nagyon jó benyomást tett. Leigazoltuk még Csányi Dávidot Ercsiből, és Németh Tamást Akasztóról. Ők is be fognak tudni illeszkedni a társaságba, megtaláljuk az ő helyüket is a gépezetben, egyszóval meggyőződésem, hogy remek és ígéretes garnitúra jött össze. Remélem, hogy az a mentalitás, amit én és a kollégám, Sümegi József képviselünk, működni fog. Dolgozunk becsülettel, és nagyon jó az edzéseken a részvételi arány is, ami nem csak jó dolog, hanem egyben a siker záloga is.

Ami a keret összlétszámát illeti, többen vagyunk, mint tavaly voltunk, de erre szükség is van, hiszen nem egy játékos a munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud mindig a rendelkezésemre állni.

Vannak többen is, akik három műszakban dolgoznak, ki a kecskeméti Mercedes-gyárban, ki pedig a dunaújvárosi Vasműben, de ők is mindent elkövetnek, hogy hasznos tagjai legyenek a keretnek. Bizakodó vagyok tehát. Egy biztos, egy harcos Hartát fognak látni az ősszel is a szurkolók, amely mindent megtesz a sikerért. Én ennek vagyok a híve, amíg én itt leszek, addig ez fogja jellemezni a csapatot. Meglátjuk, hogy ez mire lesz elég, de jó úton járunk.

Hogy mennyire harcos a csapat, azt már most szombaton megmutathatja, ugyanis a MOL Magyar Kupában az országos főtáblára jutott Harta az első kupafordulóban az Erzsébeti SMTK-t fogadja. A hartaiak nagyon komolyan veszik a meccset, tudatosan készültek az ellenfélből.

– Én személyesen ugyan nem láttam az Erzsébetet, de egy régi csapattársam, Petneházy Márk a Budaörs másodedzője, és ők nemrégiben meccseltek az ESMTK-val. Őt kértem meg, hogy térképezze fel lehetőség szerint az Erzsébet gyenge pontjait és az erősségeit. Ő nagyjából felkészített minket arra, hogy mire számíthatunk, így aztán mi az elmúlt két hétben már arra készültünk, hogy hogyan tudnánk meglepni a kupa mérkőzésen az esélyesebb ellenfelet. Azzal tisztában vagyunk, hogy nagyon jó csapat érkezik hozzánk, hiszen a fővárosiak tavaly a harmadik helyen végeztek az NB III.-ban, és az idén is egy fiatal, dinamikus csapattal indulnak. Nagyon szeretnénk megnehezíteni a dolgukat. Én már azzal is elégedett leszek, ha azt látom, hogy a kilencven perc során a csapatom mindent elkövetett a továbbjutást érdekben. Azt mondanom sem kell, hogy ha esetleg sikerülne a továbbjutás, az kimondottan boldoggá tenne. Nem mi vagyunk az esélyesek, de az a célunk, hogy alaposan megdolgoztassuk az ellenfelünket.