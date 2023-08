Az esemény minden évben családok és baráti társaságok nagy kedvence, a futóknak pedig igazi kihívás, nem véletlenül szokták csak a „Kiskunság Poklaként” emlegetni a homokos pályát.

Az extrém időjárás, vagyis a tikkasztó hőség, a nyár végi, csaknem negyven fokos kánikula sem kedvezett a versenyzőknek, hiszen az egyébként is kihívásokkal teli homokos pálya a hatalmas szárazság miatt még süppedős is volt. A futók kedvét ugyanakkor ez sem szegte, és több százan vettek részt az eseményen. Különböző távokon lehetett nevezni, és bár általánosságban elmondható, hogy a korábbi évekhez képest idén inkább rövidebb távolságokat vállaltak be a sportolók, a szervezők szerint a lényeg, hogy mindenki a saját igényeinek megfelelő távon fusson, mert azt szeretnék, hogy a futás a nap végén is öröm legyen.

Az idei év különlegessége volt, hogy a futók között neves és eredményes sportolók is részt vettek, például Kucsera Gábor világbajnok magyar kajakozó, olimpikon, aki a maraton napján töltötte be a negyvenegyedik életévét, így a hét kilométeres futás öröme mellett a szervezők születésnapi meglepetéssel is készültek neki. Rajta kívül, három kiloméreten mérette meg magát dr. Kiss Gergely, háromszoros olimpiai bajnok magyar vízilabdázó, aki nemcsak a futáson vett részt, de a rajtpisztolyt is ő süthette el. Illetve Boronkay Péterrel, kétszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok magyar paratriatlonistával is találkozhattak a résztvevők.