Gelencsér Zsolt, a csapat edzője elmondta, hogy tulajdonképpen az egész nyarat a kupameccsre való készülésnek rendelték alá. Július 2. és július 30. között, tehát huszonnyolc nap alatt kilenc felkészülési mérkőzést játszotta a gárda, amely ősztől nem mellékesen újoncként a vármegyei másodosztályban rajtol.

– Vegyes eredményeket értünk el, de mindegyik mérkőzés segítette a felkészülést. Folyamatosan tudtuk feltérképezni a hibáinkat, és igyekeztünk minél többet kiküszöbölni. Tanulságos és munkás időszak áll tehát mögöttünk. A Vadkert II.-vel kezdtük a találkozók sorát, és a Paks II. ellen játszottuk az utolsó edzőmeccset. Az elvégzett munkával elégedett vagyok.

Tavasz végére magasra csapott a lelkesedés, akkor úgy festett, hogy távozó nem lesz.

– Ez így is történt, nem igazolt el senki, egyedül Verboczki Viktor az, aki abbahagyta a focit. De ő is maradt a csapat mellett, éppen csak a pályán nem segíti már a brigádot, minden más módon igen. Három játékossal ugyanakkor erősítettünk. Szabó István Ráckevéről érkezett, ő egy klasszikus befejező csatár. Farkas Péter Tassról tette át Apostagra a székhelyét, ő bal oldalon használható játékos, a jobb oldalon használható Csollák Máté pedig apostagi, ő reaktiválta magát, nem utolsósorban azért, mert őt is magával ragadta a lelkesedés, az apostagi fociláz. A felkészülésből már derekasan kivette a részét, bizonyította, hogy helye van a csapatban – jelentette ki a szakvezető.

A külső szemlélő azt gondolná, hogy alighanem szerencsés dolog, hogy egy Magyar Kupa meccsel indul az idény, mert így talán senkit nem kell motiválni a munkára. Gelencsér Zsolt elmondta, hogy ez így is történt. – Így van, abszolúte senkit nem kellett motiválni. Nyáron volt ugyan olyan felkészülési mérkőzés, amelyre csak tizenketten, tizenhárman tudtunk elutazni munkahelyi elfoglaltságok, nyaralások miatt, de mindenki kivette a részét a munkából. És amikor most szerdán a csapat közösségi oldalán föltettem a kérdést, hogy kire számíthatunk most hétvégén, a kupameccsen, száz százalék volt az eredmény, vagyis mindenki játékra jelentkezett.

Nagy szerencsénk, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség lehetővé tette, hogy tizenkét játékos ülhessen le a kispadra, mi ugyanis ezúttal kimerítjük ezt a lehetőséget.

Vagyis összesen huszonhárom játékos fog beöltözni a Makó elleni mérkőzésen, még szerencse, hogy jut mindenkinek mez. Ez a mozzanat jelzi talán a legékesebben, hogy lelkesedésből nálunk most tényleg nincs hiány.

Ami az ellenfelet illeti, a Makót megnézni nem tudták. A Makót az NB III.-ből nemrégiben kizárták, a gárda a mögöttünk álló idényben Csongrád Csanád vármegye kettőben megnyerte a bajnokságában, így az idén már az első osztályban indul.

– Atekintetben is nagy az öltözőnkben a lelkesedés, hogy verhetőnek tartják a játékosok az ellenfelet.

Az én első számú feladatom az volt, hogy hangsúlyozzam az enyéimnek, hogy ennek a párosításnak a Makó az esélyese, méghozzá toronymagas esélyese. Azt ugyanakkor én sem zárom ki, hogy esélyünk nekünk is van, hogy fegyelmezett játékkal, jó taktikával talán meg tudjuk lepni a vendégeket, de a papírforma nem a mi sikerünket jósolja.

A lelkesedés ugyanakkor nem csak az öltöző falait veti szét, készül a falu is. – A községnek is van egy közösségi oldala, azon is folyamatosan hirdetik a meccset, de az utcán is olyan mennyiségben van kiplakátolva ez a Magyar Kupa mérkőzés, hogy a tekintetben egy szavunk se lehet, hogy ne lenne hírverése a meccsnek. Tavaly, amikor a Dunapatajjal játszottunk hazai pályán a bajnokság hajrájában, akkor ötszáz néző jött össze, nem tartjuk kizártnak, hogy most szombaton ennél jóval többen leszek kíváncsiak a találkozóra.

Vendégszurkolókra is számítunk, hiszen a Makó szurkolói buszt is indít, tehát szervezett keretek között hozzák a makói drukkereket Apostagra.

És hogy mivel lenne elégedett a szakvezető? – Ha sikerült tisztesen helytállnunk a magasabb osztályú ellenféllel szemben, azzal én már elégedett leszek. Azt kérem a játékosoktól, hogy élvezzék a játékot, és örüljenek annak, hogy ilyen mecset tudnak játszani, hiszen vármegyei szinten nem minden nap adatik meg egy csapatnak, hogy a főtáblán szerepeljen, így tehát élvezzék ki a mérkőzés minden percét. És aztán hátha lesz még folytatás.

A csapat számára a bajnokság egyébként az augusztus 27-i hétvégén indul, akkor mutatkozhatnak be a magasabb osztályban, a Lakiteleket látják vendégül. Apostagon ugyanakkor nem bánnák, ha az a bajnoki nyitómérkőzés végül elmaradna, hiszen a MOL Magyar Kupa második köre éppen arra a hétvégére van kiírva. Ha Halasztani kellene a Lakitelek elleni idénynyitót, az azt jelentené, hogy az Apostag a Magyar Kupa második fordulójában is érdekelt.