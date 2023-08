Tavaly újonccsapat létére a 2. helyen zárt a Foktő a vármegyei másodosztályú bajnokság Déli csoportjában. A rendkívül fiatal átlagéletkorú gárda olyan vehemenciával tette le a névjegyét mindjárt az első néhány őszi forduló után, hogy senkinek sem okozott meglepetést, hogy a dobogón végeztek. A foktői szurkolók hasonló menetelésben bízhatnak az idén, annál is inkább, mert a keret alig változott.

– Mindössze hárman távoztak a csapatunktól – jelentette ki Gyuricza János, a foktőiek szakvezetője. – Fekete Johnny Skóciába igazolt, a kapus Kis Maximilián nem tudat tovább vállalni a fővárosból valólejárást a csapathoz, Kovács Márk pedig Fajszra igazolt. Az érkező oldalon is három név áll. Érkezett Gyuris Bence, ő némi szünet után újrakezdte a focit, hozzánk igazolt Kalocsáról Romsics Péter, illetve érkezett még Székely Ödön, aki tavaly a német RSC Margretenhaun csapatában szerepelt. Ő egyébként székelyföldi, a munkahelye hozta Kalocsára, szívesen fogadtuk. Nem csak ennyi érkező van a klubnál, az idén ugyanis a megyei harmadosztályban is indítottunk második csapatot, és oda érkeztek vagy tízen.

A felkészülést július 17-én kezdte meg a Foktő, heti három edzést vezényelt a társaságnak a mester, hétvégente pedig rendre felkészülési mérkőzéseket játszottak. – A hozzáállással végig elégedett voltam, az edzéslátogatottság ugyanakkor változó volt. Nem mindig volt tehát elégséges a létszám, de a nyárnak ez a velejárója, ilyenkor megy, aki tud szabadságra, nyaralni. Ilyen szempontból nem egy hálás időszak ez a nyár, örülni nem örül egyik edző sem a kiszámíthatatlanságnak, viszont megtanul együtt élni vele.

Ami a csapat elé kitűzött célokat illeti, a vezetőség annyit kért a társaságtól, hogy végezzenek a lehető legelőrébb, szám szerint nem határozták meg, hogy ez mit jelent. – Én ugyanakkor igen csalódott lennék, ha nem futna be a dobogóra a társaság – utalt a saját elvárásaira Gyuricza János. – Én azt mondom, hogy a dobogón kell végezni. A csapat a nyáron mit sem gyengült, a keret erőssége megfelel a tavalyinak. Ráadásul ez a fiatal társaság tovább ért, rengeteg tapasztalattal gazdagodott, és egyre inkább nagy erényünk lesz majd az összeszokottság. Nem a reménykedés beszél tehát belőlem, amikor dobogóra várom a fiaimat, én úgy érzem, hogy jelen körülmények között ez a realitás.

Aligha érhet bárkit meglepetésként, hogy a Dusnok ellen szeretnék otthon tartani a három pontot. – Minden mérkőzés előtt az a célunk, hogy megnyerjük, nem lesz ez másként a Dusnok elleni rangadón sem. Most ráadásul hazai pályán játszunk, most rajtolunk el otthon, tehát nagyon jó lenne győzelemmel bemutatkozni. Persze biztos vagyok benne, hogy a Dusnok is szeretné megszerezni mind a három pontot. Egyébként pedig hiába, hogy csak a bajnokság elején járunk, mivel a Dusnokot is a dobogóra várom, a végelszámolásnál igencsak nagy jelentősége lesz, hogy a közvetlen riválisok mit játszanak egymással, elég a tavalyi tapasztalatokból kiindulni. Egy biztos, sok nézőre, kemény erőpróbára számítunk, amelyet – ismétlem – szeretnénk megnyerni.