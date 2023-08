Osztálykülönbség van a két csapat között, viszont a 2022/23-as idényben a Kunfehértó a második helyen végzett a vármegyei harmadosztályú bajnokság Közép csoportjában, a Kiskunhalas pedig sereghajtó lett a másodosztály Déli csoportjában. Ennek megfelelően sokan úgy érezték, hogy a meccsben benne van a meglepetés. Sőt, az sem volt egyértelmű, hogy tulajdonképpen mi lenne a meglepetés. Egy biztos, szépszámú közönség gyűlt össze a kunfehértói kupameccsre. Grácz László és Rencsár József első félidő derekán szerzett két góljának köszönhetően 2–0-ás eredménnyel zárult az első játékrész. A folytatásban Badinszki Bálint szépített, a 69. és a 80. perc között azonban Rencsár József újra betalált, Horváth Ákos pedig duplázott, így 5–1 arányban megnyerte a mérkőzést a Kunfehértó és továbbjutott a második fordulóba.

– Igazi presztízsmérkőzés volt ez – jelentette ki Rencsár József, aki amellett, hogy a Kunfehértó csapatát játékosként erősíti, a gárda szakvezetője is. – A mi csapatunknak legalább a fele ex-halasi játékos, tehát nem csak a földrajzi közelség tette presztízsmérkőzéssé ezt a meccset. Azt, hogy ez a meccs derbi, jelezte azt is, hogy igen sokan voltak kíváncsiak a találkozóra. Jöttek természetesen a mi szurkolóink, de érkeztek drukkerek Halasról is, és a strandról is sokan átjöttek megnézni a meccset. A mérkőzés képe alapján a végeredmény nem meglepetés, sikerült nagy nyomást gyakorolnunk a halasi csapatra és ez gólokban is megmutatkozott. A kiskunhalasi egy fiatal gárda, amelynek még össze kell szoknia, a mi csapatunk pedig – főként az ex-halasiak révén – rutinos játékosokkal van tele, ezért is sikerült biztos győzelmet aratnunk. A továbbjutásnak pedig nagyon örülünk. Nekünk tavaly is célkitűzésünk volt, hogy minél tovább jussunk a kupában, az idén is szeretnénk minél tovább menetelni – jelentette ki Rencsár József, aki két góllal is hozzájárult a kunfehértói sikerhez.

Kunfehértó KSE–Kiskunhalasi FC 5–1 (2–0)

Kunfehértó, vezette: Garai Péter (Bege Tamás)

Kunfehértó: Gerner (Gavlik 81.) – Bogdán, Hajdu, Grácz L., Babud, Horváth Á. (Suba 81.), Grácz R., Hegyi, Németh, Szklár, Rencsár (Komlós 70.).

Kiskunhalas: Gillányi – Török (Sárközi 56.), Miklai, Tóth L., Kiss D., Badinszki, Vég, Tamás (Nagy I. 84.), Fodor, Csorba, Vuits.

Gól: Grácz L. a 19., Rencsár a 21., 69., Horváth Á. A 77., 80., illetve Badinszki az 58. percben.