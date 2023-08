Gavula Levente 2022 nyarán érkezett Kecelre, és lett az első idényében 18 góllal mindjárt házi gólkirály. Az idén nyáron többen is távoztak Kecelről, ő azonban maradt. – Tavaly Vata Zalán hívott Kecelre, és rábólintottam a hívására. Nem is bántam meg ezt a döntésemet, jó a közeg, jó a közösség itt Kecelen. Az idén nyáron volt több megkeresésem is, de egyrészt nem akartam messzebbre igazolni, másrészt eleve azzal a szándékkal érkeztem tavaly Kecelre, hogy szeretnék egy jó ideig kikötni itt. Márpedig itt megtaláltam a helyem, Vata Zalánnal is szinte baráti viszonyban vagyunk, ráadásul a tavalyi év egyéni sikerélményeket is hozott, hiszen a góllövés terén is sikerült jól teljesítenem, tehát örömmel maradtam. Nyár végén aztán jócskán felborult a keret, többen is távoztak, köztük barátaim is, ugyanakkor a sok távozó nem rengette meg a klubot, a vezetőség gyorsan és jól reagálta le a változásokat, a távozók helyére hamar igazolt játékosokat, ráadásul véleményem szerint jókat, a keretünk tehát semmiképpen nem gyengült. Érkezett Sziráczki Armand és Fenyvesi Kristóf Jánoshalmáról, a többiek pedig vármegyén kívülről, a többségük Pest vármegyéből. Így Kámán Bence (Bicske), Killer Máté (Tököl), Králik Balázs (Bugyi), Kóbor Csaba (Örkény), Nagy Máté (Csepel), és Ferenczi Zsolt (Csepel). Közülük többen is megfordultak már magasabb osztályú klubokban is, rutinos játékosoknak számítanak tehát, és mindenképpen erősítést jelentenek. Az, hogy az első két mérkőzésünket sikerült megnyernünk, annak is betudható, illetve annak a jele, hogy a keret valóban erősödött. Attól ugyanakkor, hogy a csapat össze lenne szokva, még messze vagyunk, ahhoz még idő kell. De ahogy haladunk előre az idénybe, a heti két-három edzés és a bajnoki mérkőzések e téren is megteszik majd a jótékony hatásukat, így aztán az előttünk álló idénnyel kapcsolatban bizakodó vagyok.

Ráadásul a társaság hozzáállása is nagyon jó, érzésem szerint sokkal jobb, mint tavaly volt, így aztán megalapozottnak érzek egy óvatos optimizmust.

Az első két fordulóban aratott két győzelmével a második helyen áll a Kecel, és most a harmadik helyezett Jánoshalmához utazik. – Tisztában vagyok azzal, hogy ez nem lesz egy könnyű mérkőzés. A korábbi csapataimmal többször jártam Jánoshalmán, de mi tagadás, nem emlékszem, hogy sikerült volna olyan meccsen szerepelnem, amelyen pontot szereztünk volna. A nyáron a Jánoshalma kerete is változott, ennek bizonyára náluk is vannak előnyei és hátrányai is, egy biztos: nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. Jósolgatni nem akarok, azt viszont kijelenthetem, hogy pontszerzésre esélyünk mindenképpen van, és mi nagyon szeretnénk ezt az esélyt megragadni. Ha a csapat úgy teljesít, úgy küzd, ahogy az első két fordulóban, akkor akár az én rossz sorozatomat is megszakíthatja, én pedig remélem, hogy mielőbb megtalálom a góllövő cipőmet.