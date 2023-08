Az első jó lövést Szuhodovszki Soma eresztette el a találkozón, aki a 7. percben a bal alsót nézte ki magának jó 25 méterről, de Demjén kitolta próbálkozását. A folyatásban is a távoli lövésekkel próbálkoztak a játékosok, de Bognár és Nagy Krisztián sem talált kaput. Az ivószünet után ismét megélénkült némileg a játék, ezt jelezte Hej fejese is a 30. percben, ami úgy ment fölé, hogy bele is értek. A folytatásban Kiss Bence percei következtek, a 37. minutumban szép cselekkel hozta helyzetbe magát, ám Demjént már nem tudta kicselezni, a hazai kapus lábbal hárított. Az utolsó lehetőség a szünet előtt az MTK-é volt, Németh szöktette a jobb oldalon Kovács Mátyást, de Varga kilépett és hárította éles szögből leadott lövését.

A második játékrészben mindkét csapatnak adódtak jobb periódusai, de igazán nagy helyzetek alig-alig alakultak ki. Az 51. percben Bognár a kevés egyikét a felső lécre bombázta, miután Kovács Mátyás beadására jól érkezett a hosszú oldalon. Zsótér Donát is bemutatkozott a második félidőben, akinek a keresztlabdái új színt hoztak a játékba, de kapura továbbra sem jelentett sok veszélyt a KTE, Tóth távoli lövésére sem kellett elmozdulnia Demjénnek. A másik oldalon Stieber szabadrúgása nyitotta meg a hajrát, de ez sem találta el a kaput. Amikor már a levegőben lógott a gól nélküli döntetlen, szinte a semmiből talált be mégis az MTK, egy rossz felpasszt Hej szerzett meg, majd távolról lőtt is, a labda Szuhodovszkin irányt változtatva pattant be a bal kapufáról a hálóba (1-0).

MTK Budapest – Kecskeméti TE 1-0 (0-0)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, néző. V: Pillók (Tóth II., Vígh-Tarsonyi)

MTK: Demjén – Hej, Kádár, Bobál D. – Kovács M. (Kosznovszky 74.), Kata, Thiam (Horváth A. 46.), Bognár I., Kovács P. – Zsóri (Stieber 46.), Németh K. (Végh B. 87.). Vezetőedző: Horváth Dávid

KTE: Varga B. – Májer (Nagy O. 62.), Iyinbor, Belényesi, Szalai, Leoni (Szabó A. 87.) – Vágó, Kiss B. (Zsótér 62.), Szuhodovszki, Nagy K. (Horváth K. 46.) – Pálinkás (Tóth B. 46.). Vezetőedző: Szabó István

Gól: Hej (84.)

Horváth Dávid, az MTK vezetőedzője: – Kemény és alázatos munkát végez hetek óta a csapat, nyugalommal teltek a napjaink. Az első félidőben még akadtak gondjaink, de az volt az elgondolásunk, hogy a Kecskemét csoportdinamikáját semlegesítsük, izoláljuk a csapatrészeiket. Az első félidő utolsó negyedórájától ez működött, korrigálniuk kellett, lépni erre a helyzetre. A második félidőben stabilan futballoztunk, de természetesen az ellenfél kapuja előtt is villanunk kellett. Volt egy kapufánk, aztán egy némileg szerencsés lövés, amiből a gól született, így a magunk javára tudtuk fordítani a meccset.

Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője: – Több rézre osztható igazából a meccs. Jól kezdtünk, elégedett voltam, de aztán érthetetlenül elkezdtünk hibázni, az MTK átvette a kezdeményezést. Pontatlanok voltunk, nagyon vártam már a szünetet. Hiányzott a minőségi, kreatív játék, a forgások a széleken. Rapszodikus meccsünk volt, melynek a végén egy megpattanó lövés meg is pecsételte a sorsunkat, utána már hiába mentünk előre. Az MTK-nak ezen felül is volt még nagyobb helyzete, így azt mondhatom, megérdemelt a győzelmük. Többet vártam ilyen szép számú közönség előtt magunktól, de meg kell majd vizsgálni, hogy MTK nyomásra hibáztunk ennyit, vagy ezek ki nem kényszerített hibák voltak. Egy dolog biztos, a játékunk ma nem volt az igazi.