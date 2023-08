Virágh Ferenc ezúttal két visszajátszóval, Fadgyas Tamással és Grünvald Attilával számolhatott a fiatalok, Artner Dávid és Kovács Kolos mellett az NB I-es keretből. A Békéscsaba esélyeshez méltóan már az első perctől magához ragadta a kezdeményezést, de a „kis” KTE jól állta a sarat. Az első negyedóra végén Vólent hagyott ki egy nagy helyzetet öt méterről, de nem sokkal ezután megszületett a hazai vezető gól. A 26. percben laposan lőtt be a tizenhatos vonalára egy szögletet az Előre, Pintér lövése ugyan lecsúszott, de a hosszún érkező Fazekas éles szögből a léc alá lőtt néhány méterről (1–0). A félidő végéig akár növelhette volna előnyét a Békéscsaba, de Fadgyas jól védett, a 41. percben egymás után két közeli próbálkozást is hárított, így Ilyés és Pintér sem örülhetett gólnak.

A második félidő majdnem kecskeméti góllal indult, Györgye lőhetett 16 méterről, és bizony Pósernek nagyon résen kellett lennie, le is teremtette védőit ezután. A Békéscsaba ezzel együtt kézben tartotta a mérkőzést, összességében stabilan állt a védelem a lábán, de a különbség nem nőtt, köszönhetően a kecskeméti fiatalok agilitásának. A hajrában aztán a rutinosabb ellenfél cseréi is bejöttek, a 86. percben Sármány startolt rá egy előre fejelt labdára, határozott volt védőjével szemben, majd Fadgyas mellett a jobb alsóba passzolt (2–0). A hosszabbításban aztán a kegyelemdöfést is bevitték a hazaiak, Bora fejesével alakult ki a 3–0-os végeredmény.

Békéscsaba – Kecskeméti TE II. 3–0 (1–0)

Békéscsaba. V: Kakuk (Dobos, Aczél)

Békéscsaba: Póser – Komáromi, Futó (Hodonicki 78.), Pintér (Geiger 78.), Vólent (Zádori 82.), Váradi (Mihály 59.), Ilyés (Sármány 59.), Mikló, Fazekas, Bora, Albert. Vezetőedző: Csató Sándor

KTE II.: Fadgyas – Grünvald, Hatvani (Kárpáti 84.), Horváth (Majoros 59.), Artner (Fődi 67.), Ladányi, Kovács K. (Jászai-Deák 59.), Goretich, Kovács P., Szamosi, Györgye. Vezetőedző: Virágh Ferenc

Gól: Fazekas (26.), Sármány (86.), Bora (91.)

Virágh Ferenc: – Nem volt kétséges, hogy a Békéscsaba a jobb csapat, nagyon komoly kerettel rendelkezik, megérdemelten nyerte meg a mérkőzést. Ugyanakkor nagyon büszke vagyok a csapatomra, amit a második játékrészben nyújtottunk, abból építkezhetünk. Megnehezítettük a Békéscsaba dolgát, lehetőségeink adódtak, fizikálisan jobbak tudtunk lenni a meccs egyes periódusában. Külön kiemelném, hogy a 2006-os születésű Ladányi Tamás a kapusunk, Fadgyas Tamás mellett szerintem a legjobb teljesítményt nyújtotta a mai napon.