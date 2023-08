Székesfehérváron nem sikerült jól az előző idény, hiszen a piros-kékek az utolsó körben még a kiesés ellen küzdöttek, amit végül vért izzadva el is értek a svéd Bartozs Grzelak játékosai. A klubnál nyáron nagy változásokat ígértek, egyrészt a MOL távozásával egy tőkeerős szponzorral lett kevesebb, ami a büdzsé mértékét is átszabdta, másrészt „magyarosítást” ígért a szakmai vezetés. Ennek szellemében vissza is rendelte Kecskemétről Zeke Máriót a „Vidi”, illetve némi racionalizálás is történt a keretben. Az eredmények ugyanakkor nem változtak mindeddig, a Fehérvár mindkét bajnoki mérkőzését elveszítette. A nyitányon Újpesten kaptak ki sokáig emberelőnyben játszva a Fejér vármegyeiek, majd legutóbb fordulatos meccsen a bajnok FTC is három ponttal távozott a Sóstói Stadionból. Hiába állt fel 0–2-ről a Fehérvár, néhány perc alatt három gólt kaptak kis, így a vége 3–5 lett. Ez egyben azt is jelenti, nincs még pontja az új idényben a vendégeknek.

Sokkal jobban kezdte a szezont a KTE, mert bár a Riga elleni Ekl-selejtezőt drámai körülmények között összeséségben elbukta, a bajnokságban sikerült javítani. A Kisvárda ellen remekül teljesítettek a lila-fehérek, aminek 3–1-es siker lett a jutalma. A győzelemből tevékenyen vette ki a részét Májer Milán is, aki két gólpasszt adott a találkozó első félidejében. A tavaly jobbára csereként számításba vett játékos nagyon megtalálta a helyét jobboldali szárnyvédőként, de nem tulajdonít nagy jelentőséget annak, hogy eddig mindig a kezdőben kapott helyet.

– Nem vagyok az a típus, aki elbízná magát attól, hogy háromszor bekerült a kezdőcsapatba. Örülök, de azt pontosan tudom, hogy egyetlen mérkőzés sem jár ajándékba, legyen az a nemzetközi kupa, a bajnokság vagy a magyar kupa. Éppen ezért ugyanolyan keményen kell dolgoznom, ahogy eddig, mindent meg fogok tenni azért, hogy folyamatosan játszhassak. Sokszor játszottam korábban szélsőt, de az valójában a támadó feladatokról szólt. Szabó Istvánnal már a legelején megbeszéltünk mindent, ő is elmondta, hogy most első a védekezés, azt kell hiba nélkül megoldanom. Amikor ez megvan, illetve van terem és lehetőségem menni előre, akkor természetesen mehetek. Korábban sem volt soha az ilyen jellegű elvárásokkal problémám az edzőimmel, amit kértek tőlem, azt igyekeztem megvalósítani, azon felül pedig hozzátenni, ami még bennem van – mondta Májer Milán eddigi teljesítménye kapcsán.

Az előző idényben jól ment a kecskemétieknek a Fehérvár ellen, mert bár elsőre kikaptak, ezt követően kétszer is legyőzték riválisukat. A fehérvári keret tele van válogatott múlttal és jelennel rendelkező játékossal is, így a váratlan húzásokra is képesek támadóik, főleg az utóbbi két idény házi gólkirálya, Kenan Kodro. Májer Milán szerint egy percig nem szabad megtévessze őket, hogy még nincs pontja az ellenfélnek.

– A Fehérvár kerete tele van kitűnő labdarúgóval, soha, egy pillanatra sem szabad őket lebecsülni. Az eredményeik nem alakultak eddig jól, de ez nem tükrözi teljes mértékben az eddig mutatott játékukat. A Ferencváros ellen kevés csapat képes fordítani 0-2 után, ebből is látszik, hogy jó ellenfélről van szó. A határozott és fegyelmezett játék mellett a kreativitásra is szükségünk lesz, nem mellesleg gólt kell rúgnunk, ha jó eredményt akarunk elérni itthon. Pozitívan készülünk tehát, de tisztában vagyunk vele, hogy milyen jó csapat a Fehérvár – tette hozzá Májer Milán.

A Kecskeméti TE–Fehérvár FC mérkőzést vasárnap 21 órakor rendezik meg a Széktói Stadionban.