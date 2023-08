A nyírségi csapat az első fordulóban hazai pályán – ami nekik még mindig Balmazújváros, mert a stadionjuk nincs kész – a Siófokkal játszott, és magabiztosan nyert 2–0 arányban. Ez talán sokak számára meglepetést okozott, de a mutatott játék alapján megérdemelt nyíregyházi győzelem született. A találkozó után Nikházi Márk, a Siófok vezetőedzője azt nyilatkozta, hogy kevés csapat fog a Nyíregyháza otthonából három ponttal távozni. A Spartacus az előző bajnokságban a 18. helyen végzett a másodosztályú bajnokságban. A nyári átigazolási időszakban azonban sok változás történt a keretben, ami az első forduló után ítélve, jó döntés volt. A pályára lépő labdarúgók határozottak voltak, több helyzetet is kidolgoztak és nagyobb arányban is nyerhettek volna. Éppen ezért nem lesz könnyű mérkőzés a Tiszakécskei LC számára a vasárnapi találkozó. Igaz, a Tisza-parti kisváros csapata is győzelemmel kezdte az idei bajnokságot, mert drámai csatában legyőzte a Kozármislenyt. Vas László játékosai végig koncentráltan futballoztak, és a hazai csapat hosszabbításban történt egyenlítése után sem adták fel, és a véghajrában ismét a maguk javára tudták fordítani az eredményt. A három pont begyűjtése sokat jelentett, hiszen a Baranya vármegyei mérkőzés az első vizsga volt az új bajnoki évadban.

– Győztes hangulat volt az első forduló után, jó volt látni, hogy mindenki egyformán örült, de ez csak egy bajnoki mérkőzés volt, amit megnyertünk

– mondta Vas László. – Nagyon fontos volt ez számunkra, mert jól kezdtük a szezont, és idegenben tudtunk nyerni. Ettől függetlenül még nincs mit ünnepelni, a következő mérkőzéseken is pontokat kell gyűjtenünk ahhoz, hogy elérjük a célunkat. Éppen ezért hétfőtől már a következő feladatra, a Nyíregyháza elleni mérkőzésre koncentrálunk. Azon a találkozón is meg kell újulnunk, tovább kell dolgoznunk, mert van még mit javítani. Próbálunk minden ellenfélből maximálisan felkészülni. A Nyíregyháza megerősödött, minőségben tudtak igazolni, jóval szervezettebbek lettek, amit a Siófok elleni találkozón igazoltak is. Jó játékkal megérdemelten nyertek. Vasárnap magunkra koncentrálva készülünk ellenük, hogy eredményesen tudjunk futballozni, nyilatkozta a vezetőedző.

Vas László elmondta még, hogy két sérültje van csapatának. Pongrácz Viktor a felkészülési időszakban vállsérülést szenvedett, Winkler András pedig még az elmúlt bajnoki évből hozott magával egy sérülést, rájuk nem számolhat a vezetőedző.

A Tiszakécskei LC–Nyíregyháza Spartacus FC találkozó vasárnap 19 órakor kezdődik a Tiszakécske Városi Sportcentrumban.