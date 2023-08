A két együttes tavaly háromszor is találkozott az élvonalban, akkor első kettő találkozásuk 1–1-es döntetlennel zárult, majd harmadik nekifutásra 3–0-ra nyert a KTE Felcsúton. Bár a PAFC az előző idényben negyedikként lecsúszot a dobogóról, a korábbi években rendre érmesként zárt a bajnokságot, erre pályáznak a Fejér vármegyeiek most is. Első négy meccsükből kettő megnyertek (DVTK, FTC), kettőn döntetlent játszottak (Újpest, Fehérvár). Érdekesség, hogy idegenben tudtak győzni, ez mindenképpen egy intő jel lehet a kecskemétiek számára.

A KTE is jól rajtolt, hiszen a Kisvárdát és a Fehérvárt megverte otthon az együttes, igaz, legutóbb az MTK otthonában 1–0-os vereséget szenvedtek a lila-fehérek. A héten ezt is sokat elemezték a játékosokkal.

– A héten próbáltuk a játékosoknak hangsúlyozni, hogy mentálisan is nagyon fontos a megfelelő felkészülés. Tisztában voltunk vele, hogy a Hidegkuti Nándor Stadionban speciális időjárási körülményekhez kell alkalmazkodni, hiszen a szó szoros értelmében egy katlan ilyenkor nyáron. A lelátón is akadt olyan, aki rosszul lett a nagy melegben, ebből el lehet képzelni, hogy a pályán sem könnyebb a helyzet. Nem szeretem viszont a kifogásokat, mert a mérkőzés előtt mindenki azt mondta, hogy rendben van. Profi játékosokról van szó, nyáron is mindig melegben edzünk, az ellenfélnek pedig ugyanolyan idő volt. Az eredmény tükrében utólag nem számít, de szinte minden statisztikai mutatóban jobbnak bizonyultunk, ugyanakkor azt a mérkőzés után is elmondtam, hogy az MTK veszélyesebben játszott. Sokat elemeztünk és videóztunk, hogy felkészüljünk a folytatásra – tekintett kicsit vissza Szabó István, a KTE vezetőedzője.

A kecskemétieknek mindkét sérült játékosát, Banó-Szabó Bencét és Nikitscher Tamást is megműtötték, rajtuk kívül viszont várhatóan nem lesz hiányzója a hazaiaknak. Szabó István szerint a Puskásnál nagyon jó munkát végeznek, a Hornyák Zsolt által hosszú évek óta végzett munka most kezd igazán kidomborodni, minden poszton kitűnő játékosok várnak ráadásul bevetésre.

– A Puskás Akadémiánál nagyon jó munkát végeznek, edzőjük több mint négy éve van a klubnál. Ez most látszik igazán. Két döntetlent játszottak otthon, viszont idegenben kétszer is nyertek, ami figyelmeztető jel kell legyen. Minden fordulóban győzelmi esélyük volt, egyben vannak, masszívak, tele magas és erős játékossal. Jó a kémia a csapat és a stáb között, sokkal többet látok bennük most, mint a tavalyi negyedik hely. A mérkőzés esélyese ellenfelünk, de hazai pályán természetesen sokat fogunk tenni azért, hogy gyarapítsuk pontjaink számát. Ehhez megalkuvást nem tűrően kell futballoznunk, erényeinket csillogtatva. Vélhetően meleg lesz, ami kérdés, hogyan hat a két csapat játékosaira, de saját közönségünk előtt szeretnénk jó eredményt elérni – mondta a KTE vezetőedzője a találkozó kapcsán.

A Kecskeméti TE–Puskás Akadémia mérkőzés szombaton 15 óra 30 perckor kezdődik a kecskeméti Széktói Stadionban.