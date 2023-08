Jól kezdte az ide bajnoki idényt a Tiszakécskei LC, mely az eddig lejátszott két fordulóban négy pontot gyűjtött. Az első mérkőzésen a Kozármisleny otthonában, remek hajrájának köszönhetően győztesként hagyta el a pályát Vas László együttese (1–2), majd a második találkozón a Nyíregyházát fogadta a TLC. Bár az első gólt a vendégek érték el, a második játékrész elején kiegyenlítettek a hazaiak (1–1). A mérkőzés egyetlen hazai gólját Torvund Alexander szerezte. A fiatal csatárnak ez volt az első találata tiszakécskei színekben tétmeccsen.

– A szurkolóknak is szeretném megköszönni a bíztatást, mert nagyon sokat jelentett. Jó meccset játszottunk a Nyíregyházával, úgy éreztem, hogy az elején nem voltunk ott fejben teljesen, de az első félidő végére azért összekaptuk magunkat. A második játékrész elején sikerült betalálnom és így kiegyenlítettünk. A Nyíregyháza erős csapat, de a mi csapatunk sem gyenge, így sikerült a döntetlent elérni. Talán lehetett volna bennünk még egy gól, de összességében elégedettek vagyunk az eredménnyel – értékelte a Nyíregyháza elleni játékot Torvund Alexander.

A találkozó első félidejében a csapat kapitányát, Erdei Carlot sérülés miatt le kellett cserélni. Akkor úgy tűnt, hogy komoly a probléma, de szerencsére nem bizonyult annak, és ezen a héten könnyített edzést végzett. Az orvosi és szakmai stáb fogja majd eldönteni, hogy vasárnap, pályára léphet-e, kockáztatni nem fognak.

A harmadik fordulóban vasárnap a BFC Siófok lesz a Tisza-parti kisváros ellenfele. A találkozón akár játszhat is a hét elején igazolt Kiss Balázs, aki több poszton is bevethető. Róla tudni kell, hogy öt évet futballozott Siófokon, így jól ismeri az ottani körülményeket. Legutóbb azonban a Győri ETO játékosa volt.

A Balaton-partiak nem jól kezdték a bajnokságot, mert az eddig lejátszott két mérkőzésükön nem szereztek pontot, de még gólt sem. A Nyíregyházától idegenben 2–0-ra, a Pécstől hazai pályán 1–0 arányban kaptak ki. A mérkőzés után a siófokiak asszisztens edzője, Nikházi Márk azt nyilatkozta, hogy nagyon sok fiatal játékosuk van, akiknek ez az első NB II-es idénye. Azon vannak, hogy az elkövetett hibákat kijavítsák. Talán a tapasztalatlanságukat kellene kihasználnia a Tiszakécskének a vasárnapi mérkőzésen. Bár náluk is vannak fiatalok, de Vas László vezetőedző jól kombinálja a tapasztalt játékosokat a fiatalokkal, ami eddig bevált és jól működött. Amennyiben ponttal, pontokkal tudnának hazatérni a Balaton-partjáról, akkor az minden bizonnyal sokat lendítene a csapaton, és a következő mérkőzéseken is előnyt jelentene. Arról már nem is beszélve, hogy az ellenfeleknek is komoly fejfájást okozna, hogyan játszanak a Tiszakécske ellen.

– Fizikális mecset várok a siófoki találkozótól – tekintett már előre Torvund Alexander. – Náluk is új a keret, akár csak nálunk, ettől függetlenül szeretnénk megszerezni a három pontot, ez nem kérdés. Azon vagyunk, hogy a legjobb taktikával lépjünk pályára és győztesként hagyjuk el a játékteret. Hajt az is bennünket, hogy ha már hazai pályán nem tudtunk csak egy pontot szerezni, akkor a Siófok ellen megmutassuk, hogy idegenben tudunk hármat. Náluk is megvan a kellő rutin azoknál a játékosoknál, akik már régebb óta játszanak. Nincs rossz keretük, nem szabad lebecsülni őket. Nekünk a saját játékunkat kell játszani, kicsit bátrabban, mint a nyíregyházi meccs elején. Ha úgy megyünk bele a mérkőzésbe, ahogyan kell, akkor felül tudjuk múlni az ellenfelünket. Nyilván nem lesz könnyű meccs, és azt sem mondom, hogy sima három pontot gyűjtünk, hanem azt mondom, hogy küzdelmes mérkőzést fogunk játszani, melyen mindenképpen győzni akarunk. Támadó focit játszunk, ezt gyakoroljuk az edzéseken. Az is a cél, hogy próbáljunk meg minél hamarabb az ellenfél tizenhatosánál helyzetet teremteni. Amennyiben több helyzetet tudunk kialakítani, akkor remélhetőleg több gólt is tudunk majd rúgni a közeljövőben. Legalább eggyel többet, mint az ellenfelünk – tette hozzá a fiatal csatár.

A tiszakécskeiek eddigi három gólját három különböző játékos: Zamostny Balázs, Horváth Zoltán és Torvund Alexander szerezte. Valamennyien csatárok. Ez is előnyt jelenthet, hiszen bármelyikük kerül a kapu közelébe, könnyen helyzetbe kerülhet, és betalálhat.

A BFC Siófok-Tiszakécskei LC mérkőzés vasárnap 19 órakor kezdődik a Siófok Városi Stadionban.