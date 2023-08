A futóknak minden alkalommal számos frissítő pontot helyeznek ki a pálya során, ahol többek között a Piroska Szörp is kapott egy saját standot, illetve ebben az évben saját kabala figurával is készülnek. A környezettudatosság jegyében is folyamatosan fejlődnek, hiszen évekkel ezelőtt már megszüntették a petpalackos megoldást, ezt követően szilikonpoharakkal próbálkoztak, idén viszont már nyakvágó feliratozású repoharakat kapnak a versenyzők.

A nyár végi meleg miatt megfigyelhető, hogy az elmúlt évekhez képest rövidebb távra neveznek a résztvevők de a szervezők ezt nem bánják, hiszen a lényeg, hogy a nap végére mindenkiben erősítsék a futás szeretetét. Ehhez kapcsolódik a befutó ajándékcsomag is, ami tartalmaz majd egy Nyakvágó Maratonos őszi-téli sapka is, éppen azért, hogy a sportolókat arra biztassák, hogy a hidegebb időszakban se hagyjanak fel a futással.

További újítás, hogy idén először masszőrrel is készülnek, hiszen a legrövidebb táv is megterhelő lehet, külön tekintettel a hatalmas nyári hőségre. Ami a pályát illeti, a homokos talajnak sem tesz jót a kiszáradás, de Boronkay Péter nyugtató szavakkal üzent a résztvevőknek, mondván, hogy ha ő elsüpped a homoktengerben, mindenki más is el fog, tehát az esélyek és a teljesítmények valószínűleg arányosan változnak majd.

A szervezők, a támogatók és a különleges vendégek is szeretettel várják a családokat, a futókat a vasárnapi eseményre.