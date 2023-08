A Kecskemét már a mérkőzés elején magához ragadta a kezdeményezést, ennek egy 8–2-es roham lett az eredménye. A Pécs felzárkózott, sőt fordított is, de Karahidzsics és Bogues gondokodott róla, hogy a hazaiak legyenek előnyben az első negyed végén (21–18). A második etapban fej-fej mellett haladtak a csapatok, mindkét oldalon akadt olyan periódusa a meccsnek, amikor időt kellett kérnie az edzőknek. Sinik jelentette a különbséget ebben a negyedben, akit nem tudtak tartani a pécsiek, ennek köszönhetően 44–38-as hazai vezetéssel zárult az első játékrész.

Wittmann és Karahodzsics pontjai adtak lendületet a Kecskemétnek fordulás után, és hiába kért időt a Pécs, nem tudták megfékezni a hazai hengert. Nagyon ellépett a KTE, s végül 65–48-ra vezetett az utolsó felvonás előtt. Felállnia innen nem is sikerült a vendégeknek, a végeredmény 77–61 lett végül.

A KTE húzóemberei remekül muzsikáltak, Wittmann 14, Karahodzsics 16 pontot vállalt, míg a két új légiós, Sinik 16, Bogues 17 egységig jutott el. A kecskemétiek a mérkőzést követően arról is beszámoltak, hogy egy újabb légióssal bővült keretük. Kimani Lawrence, a 25 éves amerikai kosárlabdázó az egyetemi évek után Svájcban játszott, ez lesz a második szezonja Európában. Kimani Lawrence az Arizona State Sun Devils egyetemi csapatában meghatározó játékos volt, közel 1000 pontot dobott (979-et egészen pontosan) és 530 lepattanót gyűjtött be. A 203 centiméter magas erőcsatár az egyetemi évek után a svájci Lugano Tigers játékosa lett, ahol 22.42-es pontátlaggal büszkélkedhetett, és emellé még közel 6 lepattanót is szedett. Az első orvosi vizsgálatokon már pénteken túlesett, és bekapcsolódott a csapat munkájába. Szerdán 18 órakor a Kaposvár elleni hazai edzőmeccsen akár be is mutatkozhat már.

– Nagyon jól szolgálta a felkészülésünket a mérkőzés. Próbáltunk többféle felállást is, vannak új játékosok, akiket be kell még építeni. Úgy gondolom, hogy jól szálltak be a mai meccsbe. Voltak periódusok, mikor szépen járt a labda, harmóniában játszottak a régi és új játékosok. Még sok munka vár ránk természetesen, de csak három hete kezdtük el a munkát, és a jövő héttől leszünk teljes létszámban. Minden a terveink szerint zajlik, dolgozunk tovább keményen – értékelt Forray Gábor vezetőedző.