A 11. percben Csehi Tamás ívelt át a túloldalra Fekete Tamás elé, ő befelé fordult, majd egy csel után laposan a bal alsó sarokba lőtt, 0–1. Ezt követően, akárcsak a kezdés után, kiegyenlített játék folyt a pályán. A 34. percben Patvaros Zsolt a saját térfeléről tanári módon ívelt be a vendégek védelmi vonala mögé. Horváth Zalán rárajtolt a labdára, majd a kapujából kilépő Ámann Márk fölött egy pattanás után a kapuba emelt, 1–1. (Ezzel megszületett az SC HÍrös-Ép Egyesület első találata a vármegyei első osztályú bajnokságban.) Hamarosan, egészen pontosan négy perc múlva megismétlődött ugyanez a szereposztás. Patvaros ezúttal a vendégtérfélről emelt be a hartai 16-oson belülre egy újabb mintaszerű labdát, erre is Horváth Zalán rajtolt rá, és jobbról, tíz méterről a kapu bal oldalába lőtt, 2–1.

Nem sok idő maradt hátra a szünetig, de a Harta sokat tett az egyenlítés érdekében, erőfeszítéseiket nem koronázta siker. A második játékrész 67. percben a hazai csapat vezetett egy gyors kontrát, Parázs iramodott meg Ámann kapuja felé, és középről, higgadtan a kapuba helyezett, 3–1. A kétgólos hátrány dacára igyekezett mielőbb faragni a hátrányt a Harta. Ahogy közeledett a véghajrá, úgy egyre több veszélyes beadás suhant a hazai kapu elé. Az egyik ilyenből aztán meg is szerezte a második gólját a Duna-parti gárda, Máthé Dávid bólintott közelről a hazai kapuba, de egyúttal túl későn is, a hátralévő két percet már kihúzta a hazai gárda, és megszerezte az első győzelmét a vármegyei első osztályban.

Fotó: Vincze Miklós

SC Hírös-Ép Egyesület–Harta SE 3–2 (2–1)

Kecskemét, vezette: Bálint Dániel (Kiss Richárd, Csöngető Endre)

SC Hírös-Ép: Farkas G. – Palatinus (Rákóczi 63.), Farkas A., Maczelka (Sáfrány 76.), Balog (Parázs 46.), Patvaros, Nemesvári, Miskolczi (Szász 72.), Gréczi, Horváth (Szakter 81.), Nna Nna. Vezetőedző: Nagy Krisztián.

Harta: Ámann – Danó (Vajda 72.), Puskás, Pribék (Vizi 72.), Fekete T., Nagy M., Csehi, Ivacs, Mihály, Csányi, Máthé. Technikai vezető: Sümegi József

Gól: Horváth a 34., a 40., Parázs a 67., illetve Fekete a 11., Máthé a 91. percben.

Sárga lap: Horváth 42., Palatinus 48., Gréczi 77., illetve Ivacs 39., Danó 59.