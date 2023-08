Két mérkőzés hátravan ugyan még az első Bács-Kiskun vármegyei kupafordulóból – augusztus 30-án vívják meg a Tataháza–Borota és a Gara–Hercegszántó mérkőzéseket, a továbbjutók listája tehát azután a két találkozó után válik teljessé –, de már elkészült a második kör párosítása. A második körben már a vármegyei első osztályú csapatok is beszállnak a küzdelembe. Ebben a körben a sorsolás előtt lefektetett szabály az, hogy vármegyei első osztályú csapatok egymással nem találkozhatnak, ez automatikusan azt is jelenti, hogy a legmagasabb vármegyei ligában szereplők automatikusan mindannyian idegenben játszanak, hiszen osztálykülönbség esetén az alacsonyabb osztályú gárda játszhat hazai pályán. A mérkőzéseket szeptember 13-án, szerdán, 16 óra 30 perces kezdettel vívják meg a csapatok. Amennyiben a mérkőzés a rendes játékidőben döntetlenre végződik, büntetőrúgások döntenek arról, hogy ki jut tovább a harmadik fordulóba.

A vármegyei igazgatóság továbbra is területi alapon osztotta be a csapatokat, hogy a szerdai fordulóban minél kevesebbet kelljen utazniuk a feleknek. Ennek megfelelően ezúttal is megannyi szomszédvári derbit tartalmaz a kínálat. Érdekesség, hogy a Közép csoport örökrangadóját, a Balotaszállás–Kunfehértó mérkőzést megelőzően két héttel korábban ugyanebben a felállásban találkozik a két csapat a bajnokság nyitófordulójában is.

A párosítás: Solti FC (II.)–Akasztó FC (I.), Izsáki SSE (III.)–Harta SE (I.), Fülöpszállási SE (III.)–Apostag KSE (III.), Kerekegyházi SE (II.)–Kiskunfélegyháza (I.), Tiszaug KSE (III.)–Lajosmizsei VLC (I.), Ágasegyháza SE (III.)–Kecskeméti LC (I.), Jakabszállás KSE (III.)–SC Hírös-Ép (I.), Katonatelepi SE (III.)–Nyárlőrinci LSC (II.), Kunszállás SE (II.)–Lakiteleki TE (II.), Csólyospálos (II.)–Kiskőrösi LC (I.-), Kiskunmajsa FC (II.)–Kecel FC (I.), Bócsai BL SE (III.)–Soltvadkerti TE Soltút (I.), Balotaszállás FC (III.)–Kunfehértó KSE (III.), Dusnok KSE (II.)–Bajai LC (I.), Érsekcsanádi KSKE (II.)–Anda Kalocsa FC (I.), Dunapataji KSE (III.)–Uszód KSE (III.), Császártöltés EFSK (III.)–Főnix SE Foktő (II.), Szakmári KSE (III.)–Nemesnádudvari KSE (II.), Kenderes SE (III.)–Kunbajai SE (I.), Madarasi SE (III.)–Bácsalmási PVSE (I.), Dunagyöngye SK (III.)–a Tataháza SE-Borotai SE találkozó győztese, (II.), Kisszállási SC (III.)–a Garai KSE-Hercegszántó mérkőzés győztese (III.)