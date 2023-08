Koch Tamás keretében a nyáron nem sok változás történt. A vezetőedző az augusztus eleji Magyar Kupa mérkőzés előtt két távozóról tudott beszámolni, Goretich Gergő ősztől a Kecskeméti TE NB III.-as csapatában szerepel, Török Endre pedig Bácsalmásra távozott. Érkezett ugyanakkor a Sugó partjára Megyeri Ákos Mohácsról, Nébl Martin Nemesnádudvarról, és Bányai Dániel a Majostól. A keretben a sikeresen megvívott kupameccset követően sem volt változás. Adja magát a kérdés, hogy elégedettek-e Baján azzal, hogy nem volt jelentős a játékosmozgás.

–Az természetesen semmiképpen nem lehet probléma, hogy a keret nagyjából együtt maradt, ezzel tehát tulajdonképpen elégedettek lehetünk, nekem ugyanakkor azért van némi hiányérzetem, ugyanis szerettem volna tovább erősíteni a csapatot. Az NB III.-ból szerettem volna néhány bajai játékost visszahozni, velük azonban nem sikerült megegyezni. Sokáig tárgyaltunk velük, és igazából csak nüanszokon múlott a dolog. Bízom abban, hogy a következő szezonban ez már megoldódik. Ha ugyanis tovább akarunk lépni, akkor szükségünk van azokra a helyi játékosokra, akik jelenleg magasabb osztályban szerepelnek.

Mivel nőtt a vármegyei első osztályú bajnokság létszáma, így a bajnoki rajtra is a korábbi években megszokottnál előbb kerül sor. A bajaiak ráadásul már a Magyar Kupa augusztus első hétvégéjére kitűzött első fordulójára is készültek, ennek megfelelően a felkészülés július 13-án kezdődött meg.

– Egy kiadós hallé főzéssel és fogyasztással nyitottuk meg az évet, másnap pedig már el is kezdtük a szakmai munkát. A tavalyi nyárhoz képest az idén három héttel korábban kezdtük meg a felkészülést, hiszen a bajnokság is előbb indul, ráadásul kellemes kötelezettség volt, hogy pályára kellett lépnünk a Magyar Kupa első fordulójában. Az edzőmeccsek alapján elmondhatom, hogy éppen azért, mivel nem volt nagy népvándorlás, nem voltak nagy változások, jól ismerték egymást a játékosok, és ennek most a hasznát is láttuk. Jól sikerült a felkészülésünk, és úgy érzem, hogy egyben van a társaság. Nyugodt lélekkel várhatjuk tehát a rajtot. Azt már most látom, hogy azok, akiket igazoltunk, mind hasznos tagjai lesznek a csapatnak, ez látszott már a legrangosabb ellenfél, a Bonyhád elleni felkészülési mérkőzésen is. Ők a Tolna megyei bajnokság erősségei, és velük sikerült játszanunk egy nagyon szoros, nagyon jó meccset, amely mutatta, hogy a legjobb úton járunk.

És hogy nem csak a kincstári optimizmus beszél Koch Tamásból, azt az is bizonyítja, hogy a gárda sikerrel vette az első tétmeccset, az augusztus elején a XV. Kerületi Issimo elleni Magyar Kupa-mérkőzést.

– Nagyon meg voltam elégedve a csapattal a kupameccs után, hiszen egy jó gárdával játszottunk, azon a viadalon két hasonló képességű társaság találkozott. Az első félidő a játék képe alapján igencsak ikszes volt, és az is lett, hiszen az első negyvenöt percben nem esett gól. Mi tagadás, a vendégcsapat az első játékrészben többet kezdeményezett, nekünk ugyanakkor volt egy kapufánk. A második félidőben aztán 0–0-nál volt egy óriási helyzete a fővárosi gárdának, de a kapusunk, Sztruhák Kristóf akkor nagyon nagyot védett, szó szerint góltól mentette meg a csapatot, aztán szinte az ellentámadásból megszereztük a vezetést, majd Szeibert Mihály hamarosan megrúgta a saját maga és a csapat második gólját is. Akkor úgy éreztem, hogy a kezünkben tartjuk a mecset, voltak még helyzeteink is, ha bármelyiket kihasználjuk, eldőlt volna a mérkőzés. Aztán az ellenfél negyedórával a vége előtt szépített, és így bizony nagyon izgalmas lett a vége, de sikerült megőriznünk az előnyünket. Hatalmas küzdelem volt, és a lelkesedés segített. Összességében azt mondhatom, hogy megérdemelten jutottunk tovább.

A Bajai LC tehát készülhet a Magyar Kupa második körére, amelyben az ellenfele a Menton FC Dabas lesz augusztus utolsó hétvégéjén, addig a feladatig azonban már két bajnokit le fognak játszani a Sugó partiak. Az elsőt most szombaton, Kecskeméten, Koch Tamás csapata ugyanis az idei újonc, kecskeméti SC Hírös-Ép vendége lesz.

–Mi tagadás, nem ismerjük az ellenfelet. Abban ugyanakkor biztos vagyok, hogy pokolian nehéz dolgunk lesz a megyeszékhelyen. Nem ma kerültem a labdarúgás világába, így aztán tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy meglehetősen hálátlan feladat egy újonc csapat otthonában kezdeni. Kettőzött akarással küzdenek, hiszen meg akarják mutatni, hogy itt a helyük, ebben az osztályban. Ennek megfelelően nagyon nehéz meccsre számítok, de remélem, hogy mivel nekünk most már van egy egyéves vármegyei első osztályú rutinunk, ez a tapasztalat átsegít minket a nehezebb pillanatokon, és bár ismétlem, nagyon nehéz meccsre számítunk, győzni szeretnénk Kecskeméten. Az SC Hírös-Ép minden bizonnyal abból indul ki, hogy a tavalyi második helyezett érkezik hozzájuk, tehát elképzelhető, hogy nagyon odafigyelnek a mérkőzés elején a biztonságra. Meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni, érdekes bajnoki mérkőzés lesz, az egyszer biztos. Remélem, hogy a mi szempontunkból sikeres is.