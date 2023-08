– Keressük az okát annak, hogy miért kezdjük kriminálisan a találkozók elejét. Jó ütemű mérkőzést játszottunk meg voltak a lehetőségeink, már az első félidőben is, de akkor még nem jött össze a gól. A második játékrészben azonban már sikerült a hálóba találnunk, onnantól kezdve pedig nyílt lett a mérkőzés. Mind a két csapat lábában meg volt az, hogy maga javára fordítsa a találkozót, de ez egyiknek sem sikerült. Igazságos pontosztozkodás született – értékelte a mérkőzést Vas László.

– Jól kezdtük a mérkőzést, sikerült érvényesíteni az akaratunkat az elején, és a vezetést is megszereztük. Akkor lettem volna elégedett, ha megrúgjuk a második gólunkat is. A második félidőben is meg voltak a lehetőségeink, de a Tiszakécske nagy erőket mozgósított, hogy megszerezze a három pontot, igaz, nekünk is voltak lehetőségeink. Azon fogunk dolgozni, hogy a helyzeteink bemenjenek, mert akkor a mérkőzéseket meg tudjuk nyerni – nyilatkozta Tímár Krisztián.

Tiszakécskei LC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–1 (0–1)

Tiszakécske, 500 néző, vezette: Farkas Tibor (Nagy Viktor, Baghy Csaba).

Tiszakécske: Prokop – Máté, Csáki, Fodor, Balázs B., Erdei (Szekér, a szünetben), Kocsis D., Bencze M. (Bekker 75.), Márkus A. (Cipf 65.), Torvund (Gyurján 82.), Zamostny (Horváth Z. 75.). Vezetőedző: Vas László

Nyíregyháza: Fejér – Farkas B., Rjaskó, Baki, Nagy B., Toma, Kesztyűs (Tamás 90.), Géresi (Gresó 58.), Nagy D., Herjeczki (Pataki 78.), Novák (Ramos 58.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Torvund az 57. illetve Novák D. a 7. percben.