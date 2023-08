– Hivatalosan az 5. focitábor volt ez Csólyospáloson, de előtte volt már egy nulladik ilyen jellegű esemény, tehát voltaképpen hatodik alkalommal gyűjtöttük össze a foci iránt érdeklődő gyerekeket nyár elején. Hála istennek, jelentkezőkben nem volt hiány, hiszen negyvennégy gyermek jelentkezett, többségében fiúk, de két kislány is színezte a mezőnyt – foglalta össze az elmúlt heti történéseket Ábrahám-Furus Gergő, aki a csólyospálosi labdarúgó utánpótlás-nevelés vezetője, és nem mellékesen a vármegyei másodosztály Északi csoportjában szereplő felnőtt csapat szakvezetője, játékosa.

A tábor hétfőn reggel kezdődött, és napközi jelleggel működött. A gyerekek reggel érkeztek, és délután négy óra felé mentek haza. – Egy átlagos napon a reggelit követte egy délelőtti edzés, utána következett az ebéd, délután pedig egy rövid pihenő után foci minden formában és mennyiségben – jelentette ki a táborvezető.

– A napi rutinban a gyerekek számára élvezetes változatosságot jelentett, hogy két alkalommal strandra ment az egész társaság, egyszer pedig, szerdán a Balástya korosztályos csapataival játszottak meccset. A Balástya évek óta minden évben ugyanakkor táboroztatja a gyerekeket, mint mi, és mind a két klub számára annyira hasznos tapasztalatszerzést és élményt jelent az egymás elleni meccs, hogy immáron hagyománnyá vált. Három korosztályban csapott össze a csólyospálosi és a balástyai táborozók gárdája, az U9, az U11 és az U13 lépett pályára. A legkisebbek kispályán, négy plusz egy játékossal, háromszor két méteres kapura, az U11-es csapatok hat plusz egyes felállással küzdöttek ötször két méteres kapura, az U13-as csapatok pedig nyolc plusz egy játékost vonultattak fel, és az U11-hez hasonlóan szintén ötször két méteres kapuba igyekeztek minél többször bejuttatni a labdát.

Fotó: Ábrahám-Furus Gergő

Szakavatott, öt fős felnőttgárda biztosította, hogy a gyerekek jó hangulatban, ugyanakkor hasznosan és biztonságos körülmények között, megfelelő felügyelettel töltsék el a napokat. – Kertész Bence kollégám volt a szakmai stáb egyik tagja, beszállt a tábor bonyolításába Abonyi Attila, aki zenetanár az iskolánkban, Halácsi Anna és Magyar Cintia voltak a tábori anyukák, és egy ilyen eseményről természetesen nem maradhatott le Szögi Gizella sem, a klub mindenese, neki tehát nem ismeretlen a csólyospálosi öltöző, hiszen ő takarít és mos a felnőtt és az utánpótlás csapatokra az egész évben. A mosást persze csak a labdarúgással kapcsolatos tevékenységhez szükséges szerelésekre kell érteni, például zenekaros pólókat, farmernadrágokat nem hordanak a csapatok tagjai a szertárba mosás céljára. Természetesen jómagam is egész héten ott buzgólkodtam a táborban, így velem együtt egy jó hangulatú, lelkes ötösfogat gondoskodott a gyerekekről.

Fotó: Ábrahám-Furus Gergő

A tábor zárásának alaposan megadták a módját, péntek délután ugyanis nemhogy szélnek eresztették volna a társaságot, hanem ellenkezőleg, a szülőket is meghívták, így akkor már közel százötven főre nőtt a létszám. Három, fiúk az apáik elleni mérkőzést is megrendeztek péntek délután. Akárcsak a Balástya elleni meccseken, itt is az U9, az U11, és az U13 legjobbjai vették fel a harcot, ezúttal a saját szüleikkel. A meccseket követően komoly bográcsozás volt, és az a táborozó, akinek volt kedve, az péntek este ott is alhatott. És ugyan kinek ne lett volna kedve ilyen illusztris társaságban, ráadásul sátorban aludnia? Nem is igen hagyta ki senki ezt az alkalmat, hogy aztán szombaton egy közös reggelit követően záruljon a tábor.

Aki megjárta az idei nyári tábort, jövőre aligha lesz kérdés a számára, hogy érdemes-e részt venni a csólyospálosi egyhetes focidzsemborín.