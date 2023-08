A Kecskemét kifejezetten jól kezdte a bajnokságot, mert bár a nyitányon nem lépett pályára az FTC ellen – miután a két csapat közös halasztást kért – a folytatásban előbb a Kisvárdát (3–1), majd a Fehérvárt (1–0) is legyőzték hazai környezetben. Szombaton már idegenben folytatódik a bajnoki szezont, az MTK otthonába kellene átmenteni a jó formát.

Az újonc egyelőre nem tudott nyerni három fellépésén, viszont azt sem lehet mondani, hogy erre ne lett volna esélye, rendre szoros meccseket játszott Horváth Dávid együttese. Elsőre otthon 1–1-es döntetlent a Paks ellen, majd Zalaegerszegen 2–1-es vereséget szenvedtek, legutóbb pedig gól nélküli pontosztozkodás következett számukra ugyancsak otthon a Kisvárda ellen. A KTE vezetőedzője, Szabó István ennek ellenére felelőtlenségnek tartaná, ha három kör után leírnának egy csapatot, mert az MTK kis szerencsével ezekből a meccsekből többet is megnyerhetett volna.

– Számomra kicsit meglepő, hogy más stílust választott az MTK, hiszen három védővel játszanak. Nem is nagyon emlékszem, mikor volt erre példa korábban. Erre mindenképpen készülnünk kell. A saját stílusunkon nem nagyon szeretnénk változtatni, de nagyon nehéz találkozóra van kilátás. Sok jól passzoló, kreatív játékosa van az MTK- nak, így nem is téveszt meg az minket, hogy eddig még nem nyert ellenfelünk. Két döntetlen van ebben, olyan mérkőzéseken, melyeken sokat birtokolták a labdát, jól játszottak, több helyzetük is adódott, győzelmi esélyük is lehetett volna. Közhelynek számít, de tényleg nem tudok mást mondani, minthogy most is csak a következő meccsre koncentrálunk. Jelenleg az MTK-ra.

El kell mondani ellenfelünkről, hogy nyáron csak rutinos, NB I-es játékosokat igazoltak.

Elég csak Demjén Patrikot említeni, akit válogatott kerettagként vásároltak ki, ott egy Kádár Tamás, Hej Viktor, Nemanja Antonov is. És akkor még nem beszéltünk a már meglévő játékosaikról, hiszen Bognár István, Stieber Zoltán vagy Németh Krisztián például egy-egy villanással el tud dönteni egy mérkőzést. Egy nagyszerű kis stadionban, valóságos katlanban fogunk pályára lépni. Hiányzik már, hogy teljes hetet tudjunk dolgozni, hiszen megint egy nappal kevesebb áll a rendelkezésünkre, de ez nem panasz, csupán tény. Szeretnénk az MTK-tól is pontot, pontokat elhozni, a játékosaim ilyen szempontból nagyon motiváltak, a jó hangulat pedig nálunk mindig adott ehhez. – mondta Szabó István, a KTE trénere a mérkőzés kapcsán.

A Kecskeméti TE a héten egy új játékost is szerződtetett, ahogy arról a baon.hu is beszámolt, Zsótér Donát is csatlakozott. A magya bajnok és kupagyőztes, korábbi válogatott kerettag támadó középpályás már bevethető lesz szombaton, miután azonnal bekapcsolódott az edzésekbe. Szabó István szerint vele és Horváth Krisztoferrel elég mélynek tekinthető most már a játékoskeret.

– Az igazolások kapcsán meg kell említeni Horváth Krisztofer megtartását is, akit nagyon akartunk, az ügyvezetés pedig kitűnően dolgozott azon, hogy ez meg is valósuljon. Itt van velünk, s noha némi lemaradása még van, de be tudott állni és hozzá tudott tenni a csapat teljesítményéhez. Zsótér Donát egyértelműen azzal céllal érkezett, hogy a sérült Banó-Szabó Bencét pótolni tudja. Tisztában voltunk vele már az első pillanatokban, hogy milyen hosszú kiesésről lesz szó, illetve láttuk, hogy ott kevesen maradunk.

Olyan játékost kerestünk, aki minőségi futballista, illetve megszerezhető, ennek megfelelően nagyon bízunk benne.

Ez egy közös munka, mindkét félnek jól kell együttműködnie ahhoz, hogy sikeres legyen. Most már azokban a pozíciókban is megvagyunk véleményem szerint, melyeken úgy ítéltük meg, hogy erősítésre szorulunk – tette hozzá Szabó István.

A két együttes igen szép közös múltra tekinthet vissza, összesen 12 alkalommal találkoztak eddig az NB I.-ben. A mérleg teljesen kiegyenlített, mindkét együttes négyszer tudott nyerni, emellett négy döntetlen született. A KTE csupán gólkülönbségben jobb kettő találattal. Hosszú idő telt el viszont a legutóbbi találkozás óta, hiszen nyolc év elteltével rendeznek újra tétmérkőzést ebben a párosításban.

Az MTK Budapest–Kecskeméti TE bajnoki mérkőzés szombaton 17 óra 45 perckor kezdődik a Hidegkuti Nándor Stadionban.