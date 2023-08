A találkozó után természetesen elégedetten értékelt.

– Mindig hárman szoktuk gyakorolni a büntetőket edzéseken: Szuhodovszki Soma és Nagy Krisztián mellett én is. Krisztián lőtte az elsőt, utána megkértem, hadd álljak oda másodjára én. Odaadta, amit ezúton is szeretnék megköszönni neki – mondta a játékos a büntető kapcsán, ami egyben az első találata volt az új idényben.

A Puskás Akadémia ellen tavasszal is duplázó támadó továbbra is szeretné gólokkal és gólpasszokkal segíteni a KTE-t, s véleménye szerint mindent kiadtak magukból a nagy melegben.

– Mindig ugyanúgy készülünk az ellenfeleinkre, szerencsére most is sikerült két gólt szereznem a Puskás Akadémia ellen, ahogy tavasszal is. Most gólpassz is jött emellé. Minden meccsen arra törekszem, hogy jöjjenek a gólok és a gólpasszok. Most jól sikerült minden, de ugyanígy teszem majd tovább a dolgom. Felkészültünk arra, hogy nagyon meleg lesz, hiszen edzéseken sem volt hűvösebb a hét folyamán, így szoktuk a helyzetet. Nagyon nehéz mérkőzés volt, de mindenki arra törekedett, hogy 110 százalékot nyújtson, ami sikerült is – tette hozzá Horváth Krisztofer.

A lila-fehérek vasárnap 19 óra 30 perckor Debrecenben lépnek pályára.