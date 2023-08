Tartalmas felkészülési időszakon van túl az előző idényben negyedik helyen záró SG Kecskemét, hiszen a történelmi siker ellenére a keretben nagyobb játékosmozgás jellemezte a klubot. A fő jelszó a frissítés és a fiatalítás volt a nyár folyamán, megtartva a csapat gerincét és a szakmai stáb fejét, Marko Gavrilovic sportigazgatót. A szakmai stáb egyébként egy régi ismerőssel is gazdagodott, hiszen visszatért a csapat mellé a korábbi vezetőedző, Koós Károly is, aki már rengeteget tett a múltban a ScoreGoal sikereiért.

A játékoskeretben már nagyobb változások is voltak. A nyáron hat játékos érkezett, név szerint Fekete Márk, Krajcsi Bence, Szabó Ábel, Suscsák Máté, Nemanja Milosavljevic és Aleksandar Tomic. Két fiatallal, Haász Benjáminnal és Kajtár Mátyással profi szerződést kötött a klub, mindketten szerepeltek már a korosztályos válogatottakban, Kajtár Mátyás legutóbb a felnőtt keret összetartására is meghívót kapott. A távozók oldalán hét játékos neve szerepel, így Mánya Szabolcs, Darko Ristic, Öreglaki Norbert, Nyerges András, Dávid Richárd, Hadnagy István és a brazil Maico is máshol folytatja a pályafutását.

A felkészülési időszakban jó eredményeket ért el a Kecskemét. Nyitásként a DEAC ellen nyert 4–1-re a ScoreGoal, majd a PEAC elleni 7–2-es siker után a címvédő Haladást is megverték 3–2-re. Zárásként ugyancsak a szombathelyiekkel találkoztak a kecskemétiek, a végeredmény 3–3 lett ekkor.

Az Aramis lesz a rajton az első ellenfél hazai pályán, és a mostani ellenféllel bizony rendre jó meccseket vívott a múltban a ScoreGoal.

Sem a gólok számára, sem az izgalmakra nem panaszkodhattak a kilátogató nézők, akár otthon, akár idegenben kellett pályára lépnie a hírös városiaknak. Az előző idényben az alapszakasban előbb 1–1-es, majd 3–3-as döntetlent hozott a két csapat ütközete, majd a felsőházban előbb 5–4-e, majd 2–1-re nyert a Kecskemét. Alighanem most is nagy csata várható a pontokért, erre számítanak kecskeméti oldalon is. Nagyon nem mindegy, hogyan sikerül a rajt ráadásul, hiszen pénteken már Nyírbátorba utazik majd a ScoreGoal. Egy hét alatt tehát két mérkőzés is vár rögtön a „kék oroszlánokra”, akik természetesen nem akarnak beragadni már az elején. Marko Gavrilovic a meccs kapcsán elmondta, noha még nincsenek teljesen készen, ennek ellenére mindenki teszi a dolgát, ami idővel meghozza majd a gyümölcsét. A keret egyre jobban összeáll, minden mérkőzés csak segít ebben az alapszakaszban majd.

– Keményen dolgoztunk heteken át, és úgy gondolom, hogy sikeres felkészülésen vagyunk túl

– mondta Marko Gavrilovic, a Kecskemét sportigazgatója. – A csapat jelentősen átformálódott, még kell idő, hogy teljesen összeálljunk. Mindenki motiváltan dolgozik, nagy energiákat tesznek bele a játékosok és a stáb is, hogy napról napra jobbak legyünk. Egyedül Szabó Ábel nem lesz bevethető a bajnoki rajton, neki a sérülése még hetekig nem teszi lehetővé, hogy játszhasson. A Haladás elleni edzőmeccseket követően már csak a bajnoki rajtra koncentráltunk. Ellenfelünk, az Aramis SE a rájátszásban volt szintén érdekelt az előző évadban, és megmutatták ellenünk is többször karakterüket, úgyhogy ezúttal is egy kiélezett, izgalmas csatára számítok. Fontos lenne, hogy győzelemmel kezdjük az évadot, pláne hazai környezetben. Mindent megteszünk, hogy megszerezzük a három pontot, ám abban biztos vagyok, hogy a budaörsiek nem fogják könnyen adni azokat. Szurkolóinkat várjuk nagy szeretettel, kelleni fog nagyon a biztatásuk. Bízom benne, hogy a lefújáskor közösen ünnepelhetjük a sikeres rajtot – zárta gondolatait a szerb szakember a bajnoki nyitány és a felkészülési időszak kapcsán.

Az SG Kecskemét Futsal Club–Aramis SE bajnoki mérkőzést hétfőn 18 óra 30 perckor rendezik a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban.