A rigai vereség után nem volt sok ideje búslakodnia a kecskemétieknek, hiszen azonnal repülőre szállt a társaság, hogy aztán péntek hajnalban érkezzenek haza. Pénteken regeneráció, szombaton és vasárnap egy-egy edzés, videózás és a Kisvárda feltérképezése szerepelt a programban. Nem volt sok ideje a kecskemétieknek, de Szabó István vezetőedző amondó, nem kereshetnek kibúvót, hiszen komoly felkészülést csináltak végig.

– A csütörtöki meccs után az adatok azt mutatják, hogy ez a találkozó nem múlt el nyomtalanul, van olyan játékosom, aki több mint 15 kilométert futott Rigában. Ebben a szűk három napban tehát főleg a regenerációra, illetve a taktikai felkészülésre van lehetőség, hiszen pénteken hajnalban értünk haza. Nem azért edzettünk ugyanakkor nyáron sokat, illetve voltunk edzőtáborban, hogy kibúvókat keressünk, bele kell állni ebbe a meccsbe is. A Kisvárda nagyon erős csapat, idegenben is megmutatták az előző körben ezt, amikor 2-0-ra legyőzték a Zalaegerszeget. A nyáron is figyeltem a felkészülésüket, nagyon erős csapatokat is meg tudtak verni. Némileg új a stílusuk is, amit a tavasz végén azért már alkalmazott kollégám. Frissítésre van most főleg szükségünk, meg kell találnunk azokat a játékosokat, akik megalkuvás nélkül, a tavalyi stílusban tudnak futballozni hétfőn. Bízom benne, hogy sikeresen kezdjük az új bajnokságot – mondta Szabó István a mérkőzés kapcsán.

Banó-Szabó Bence és Nikitscher Tamás sérülés miatt nem léphetett pályára Rigában, azonban annál jobb hír, hogy szombaton hivatalosan is visszatért Horváth Krisztofer, miután a KTE megegyezett az olasz Torinóval az újabb kölcsönvételről. Az már más kérdés, hogy ezúttal a lila-fehérek egy vételi opciót is beépítettek a szerződésbe. A 21 esztendős, korosztályos válogatott támadó 15 mérkőzésen 6 gólt és egy gólpasszt jegyzett lila-fehérben a tavaszi szezonban.

– Már tavasszal is többször elmondtam, hogy nagyon jól érzem magam Kecskeméten, szerettem volna maradni, ha van rá lehetőség. Sokat jelent számomra, hogy a KTE ennyire kitartóan dolgozott azon, hogy megtartson. Boldog vagyok, hogy a tárgyalások végül sikerre vezettek a klubok között, szeretnék mihamarabb ismét a pályán segíteni a csapatnak most már. Folyamatosan követtem természetesen ebben az elmúlt egy hónapban is a klub körüli eseményeket, nekem is nagyon fájt természetesen, hogy nem sikerült továbbjutni a nemzetközi kupában. Előre kell azonban tekintenünk most már, nincs idő keseregni, hétfőn már a Kisvárda ellen rajtol el számunkra a bajnokság. Szeretnénk jó eredményt elérni szurkolóink előtt, ezért mindent meg is fogunk tenni – mondta visszatérése után Horváth Krisztofer.

A Kecskeméti TE–Kisvárda Master Good mérkőzés hétfő este 20 órakor kezdődik a Széktói Stadionban, a pénztárak 18 óra 30 perckor nyitnak. A belépők mellett a teljes szezonra érvényes bérleteket is meg lehet vásárolni a helyszínen.