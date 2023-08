A második játékrész ott folytatódott, ahol az előző abbamaradt, fölényben játszott a vendégcsapat. Az 51. percben Petri próbált ugyan szépíteni, de a középre lőtt labdáját a kapus könnyedén hárította. Három percre rá egy jobb oldali beadást követően Kulman elegánsan, bal külsővel emelt kapura, Fábri ezúttal is a helyén volt. Hatvan percnyi játék után enyhe fölénybe került a hazai csapat, ezt ugyanakkor a vendégek egy-egy kontrával használták ki, a 65. percben Tóth például a félpályán megindulva vágott ki nagy vágtát, egy védőt is kicselezett, majd 18 méterről lőtt, Fábri azonban menteni tudott. A 74. percben Gulyás ívelt középre, a labda pedig Bor Viktor kezére pattant a 16-oson belül, 11-es. A büntetőt Gulyás Péter végezte el, a jobbra mozduló kapus mellett a kapu bal oldalába lőtt, 1–2. Két percre rá a jakabi Tóth viharzott el ismét a jobb oldalon, veszélyes beadását két társa is nagy ziccerben várta, a védelem azonban közbelépett. A 78. percben Ungor Sándor eresztett meg 25-ről egy életerős lövést, a hazai kapuban a Fábrit felváltó Sinkó László kiöklözte a labdát. Küzdött, hajtott a hazai csapat az egyenlítésért, a Jakab azonban a 83. percben eldöntötte a továbbjutás sorsát. A bal oldalról íveltek föl szabadrúgást a vendégek, a kifejelt labda éppen Tóth Csabához pattant, aki jobbról, 25 méterről, kapásból a bal alsó sarokba zúdított, 1–3. A kétgólos különbség dacára egészen a lefújásig férfiasan küzdött mind a két gárda.

Lambisi Christian, a Ballószög szakvezetője: – Edzőmeccsnek tökéletes volt ez a találkozó. Ezzel nem a kupa szerepét akarom degradálni, de mi azért természetesen inkább a bajnokságra készülünk. Ma ugyanakkor nem is állt a rendelkezésemre a teljes keret, a felnőttből sok volt a hiányzó, így ifistákat is kénytelen voltam bevetni, a kezdőben voltak hárman is. Nekik egyrészt azt köszönöm, hogy kisegítették a felnőtt csapatot, másrészt azt, hogy jól játszottak. Ez a mérkőzés így sült el. Az első félidőben mintha bent maradtunk volna az öltözőben, a második játékrészben aztán egészen szépen fölzárkóztunk, és szorossá tettük a meccset, amelyet összességében megérdemelten nyert a Jakabszállás.

Garzó András, a Jakabszállás mestere: – Jókor jött ez a tétmérkőzés egy héttel a bajnoki rajt előtt, kiváló erőfelmérő volt a számunkra atekintetben, hogy hogyan tudunk ráfordulni a bajnokságra egy hónapnyi felkészülés után. Úgy mentünk neki a mérkőzésnek, hogy szeretnék helytállni, és szeretnénk továbbjutni. A találkozón a helyzeteink megvoltak, a csapatom jól játszott, hiányérzetem csakis amiatt lehet, hogy a sok gólhelyzetből többet is lehetett volna értékesíteni, de ez legyen a legnagyobb bajom. Az első játékrészben kontrolláltuk a játékot, a második játékrésznek abban az időszakában, amikor a hazaik igyekeztek nyomni, veszélyes kontrákat tudtunk vezetni, és kiderült, hogy a védelmünk is jól áll a lábán. Elégedett vagyok a látottakkal és az eredménnyel is.

Ballószögi FK–Jakabszállás KSE 1–3 (0–2)

Ballószög, vezette: Szomjú Richárd (Bosnyák Sándor, Marton Renáta)

Ballószög: Fábri (Sinkó 67.) – Trepák, Módra, Patai, Petrik (Lambisi 60.), Zsíros (Tóth M. 57.), Kis Z., Gyulai, Bakos (Somlai 46.), Gulyás, Szél.

Jakabszállás: Fekete – Kullai, Ungor, Kulman (Kovács M. 78.), Tóth Cs., Csikász (Kovács D. 30.), Szalkai (Kálmán 85.), Nagy R., Eszik (Bor 67.), Sárai-Szabó, Vig.

Gól: Gulyás a 74., illetve Tóth Cs. a 37., 83., Kulman a 40. percben.

Sárga lap: Petrik 54., Lambisi 73., Trepák 85., illetve Ungor 5., Csikász 31., Kullai 73. perc.