A találkozó első helyzetére csupán 6 percet kellett várni, ekkor Pálinkás szerzett labdát a Kisvárda térfelén, lerázta védőjét és kicsit kisodródott szögből lőtt, ám Petkovics védett. A 11. percben Kiss húzott meg egy finom cselt, távoli lövésébe viszont beleállt egy várdai védő. Tíz perccel később Nagy szöglete után Vágó csúsztatott kicsivel mellé. Folyamatosan támadott a Kecskemét, és ennek a 35. percben lett meg az eredménye. Ekkor előbb Vágó, majd Nagy került nagy helyzetbe, kísérleteiket még blokkolni tudták a vendégek, viszont Májer erőszakosságának hála, odapattant Szuhodovszkihoz, aki a tizenhatos vonaláról, ballal bődületesen nagy gólt ragasztott a jobb felsőbe, 1-0. Négy perccel később jött a második is: Májer jobb oldali beadására a túloldalon Pálinkás robbant be és nagyszerű fejesével élete első NB I-es mérkőzésén megszerezte első gólját, 2-0. A Kisvárda először a 42. percben próbálkozott, Ötvös lövése azonban elkerülte Varga kapuját. Az első félidő rendes játékidejének utolsó pillanataiban viszont összejött a vendégeknek a szépítés. Varga rosszul kirúgott labdájára Szpaszics csapott le, és távolról, nagy erővel védhetetlen gólt lőtt, 2-1.

A második játékrész első helyzetét az 54. percben írhattuk fel, amikor Mesanovic lőtt fölé veszélytelenül. Fél óra volt hátra a mérkőzésből, ekkor remek labdajáratás után a kecskemétiek előtt adódott nagy lehetőség, azonban a kapu elé keveredő Leoni gyengébbik lábával, estében nem találta el jól a labdát. A 70. percben szép szabadrúgás-variációt követően Szalai lőhetett, Petkovics nagyot védett. A válogatott kerettag védő azonban nem maradt gól nélkül, a 93. percben ugyanis ő állította be a végeredményt hasonló helyzetből, csak ekkor szöglet után vehette célba a kaput, és nem hibázott, 3-1.

Kecskeméti TE – Kisvárda Master Good 3–1 (2–1)

Kecskemét, 2523 néző, Vezette: Káprály Mihály (Horváth Zoltán, Belicza Bence Péter)

KTE: Varga B. – Májer (Iyinbor 88.), Szűcs, Belényesi, Szalai G., Leoni – Vágó, Szuhodovszki – Kiss B. (Tóth 46.), Nagy K. (Meszhi 72.) – Pálinkás (Horváth 64.). Vezetőedző: Szabó István

Kisvárda: Petkovics – Kovacic (Szőr 81.), Jovicic, Széles – Cipetic, Lucas (Alic 81.), Ötvös (Körmendi 64.), Vida – Czékus (Makowski 46.), Mesanovic (Ilievski 64.), Szpaszics. Vezetőedző: Milos Kriscsics

Gólszerző: Szuhodovszki (35.), Pálinkás (39.), Szalai (93.) ill. Szpaszics (45.)

Sárga lapok: Nagy K. (25.), Tóth (49.), Belényesi (50.), Májer (82.), ill. Petkovics (38.)

Szabó István, a Kecskemét vezetőedzője: – Amit pár nap alatt a nemzetközi kupameccs után elterveztünk, azt maximálisan betartották a játékosok. Figyeltük a Kisvárdát, már a felkészülés során elemeztük a játékukat. Felkészültünk a háromvédős rendszerükre. Magasan és aktívan akartunk játszani a meccs elejétől kezdve, és ez 35-40 percen keresztül sikerült. Ötletesen, előrefelé futballoztunk. Sajnos a bekapott gólunk után a tapasztalatlanságunknak köszönhetően megzavarodtunk. Nagyon vártam a szünetet, hogy rendezzük a sorokat. Láttuk a héten a mérésekből, hogy sokan fáradtabbak, ezért volt szükségünk a cserékre. A Konferencialiga-selejtezőből való kiesés után foglalkoznunk kellett a játékosok mentális állapotával. Örülök, hogy a taktikai utasításokat betartva kiválóan játszottunk. Mi voltunk ma a jobb csapat és megérdemelten győztünk. Sok sikert kívánok a Kisvárdának a folytatásra.

Milos Kruscsics, a Kisvárda vezetőedzője: – Gratulálok a Kecskemétnek a győzelemhez! A hazaiak támadásban és védekezésben is agresszívabban és jobban futballoztak már a mérkőzés elejétől kezdve. Az első 40 percben el is dőlt a találkozó. Sajnos nem tudtuk felvenni a meccs ritmusát, távol védekeztünk az ellenféltől, ami számomra érthetetlen. Az első gól előtt ráadásul nagyot hibáztunk, a saját kapunk előtt nálunk volt a labda, elveszítettük és távolról betalált az ellenfél. Ezután gyorsan jött a második is. A szépítő találatunknál – ami a semmiből jött – némiképp felvillant a remény, visszajöttünk a mérkőzésbe. A fordulást követően szerkezetet változtattunk, de ma semmi sem jött össze. A legnagyobb probléma talán az volt, hogy rendre felívelésekkel próbálkoztunk, de nem tudtuk belőni a védelem mögé a labdát, illetve ezáltal a középpályánk nem tudta rendesen felépíteni a támadásokat. Megérdemelten nyert a KTE!