Nagy kedvvel kezdett mind a két csapat, különösen a hazai. A 7. percben Bajusz lőtte be jobbról a labdát, Szabó Zsolt berobbant, és ahogy a nagykönyvben meg van írva, a földre lepattintva küldte a labdát a bal felső sarok irányába, már-már gólt kiáltottak a hazai szurkolók, Sziráczki azonban ujjheggyel szögletre tolta a labdát, nem kis bravúr volt. A 12. percben Tóth Ákos tört be jobbról a vendég 16-osra, talán túlságosan önzetlen volt, próbált középre passzolni, Sziráczki a testi épségét sem kímélve kaparintotta meg másodszorra a labdát. A 23. percben Boldizsár kapott labdát a bal oldalon, betört a 16-oson belülre, balról, tíz méterről lőtt, a kapus hárított, Boldizsár azonban ismételhetett, és ezúttal laposan a kapu jobb oldalába talált, 1–0. Három percre rá Kerekes ívelt fel jobbról, a berobbanó Boldizsár nagy erővel megküldött fejese nyomán a labda a kapu jobb oldalába tartott, Sziráczki nagyot mentett. A vendég ellentámadás végén Gavula tüzelt jó harmincról, a jobb oldalról, nem sokkal tévesztette el a hosszú sarkot. Két ápolás, és közte egy ivószünet miatt állt a játék, és ezt követően mintha megváltozott volna a játék képe, a keceliek egyre többet kezdeményeztek. Ziccert ugyan nem sikerült kialakítaniuk, de egyre hangsúlyosabban próbálkoztak. Nyolc percet hosszabbított az első játékrész végén Kaszala Mihály játékvezető. A 47. perben Bajusz lőtte középre a jobb oldalról ígéretesen a labdát, Kóbor Csaba úgy mentett szögletre, hogy a saját kapuja fölé durrantott. Bármilyen hajmeresztő megoldás is volt ez – főként keceli szemmel -, szükség volt rá, mögötte ugyanis érkezett Boldizsár gólra éhesen. Az első félidő 52. percében a keceli Killer lépett ki egy jó ütemű indítással, Németh Zsolt remek ütemben lépett ki a kapujából, és lábbal tisztázni tudott.

A második játékrészt a korábbiaknál is határozottabban kezdte a Kecel, az első gólszerzési kísérlet azonban a hazai Makó nevéhez fűződik, aki balról, cimbalomszögből durrantott laposan a rövid sarokra, Sziráczki leért. Az 56. percben Fenyvesi adott be balról, két csapattársa várta ordító gólhelyzetben a labdát, Vincze azonban nagyot mentett. Tíz percre rá Boldizsár tüzelt 22 méterről mellé. Az ellentámadás során Ferenczi kapta a labdát, nem vacakolt, ballal, 30 méterről, nagy erővel a kapura küldte. A lefelé csapódó labda a keresztlécet találta el, a lepattanót Németh Zsolt megkaparintotta. A 70. percben Gavula próbált meg szinte az alapvonalról gólt szerezni, a bal oldalról meglőtt labdáját Németh biztosan fogta. Egyre hatékonyabb és veszélyesebb keceli támadások futottak végig a pályán, úgyhogy tulajdonképpen már senkit nem ért meglepetésként, hogy a 80. percben a Kecel egyenlített. Akkor Torma ívelt előre a jobb oldalra, Gavula csapott le a labdára a 16-os és a szögletzászló közötti területen. Két lendületes csellel egymás után két védőn is túljutva betört a kapu előterébe, majd Németh lába között laposan a kapuba helyezett, 1–1. Három percre rá Gavula tüzelt balról, 25 méterről, a labda éppen a kapus előtt pattant le, Némethnek így is sikerült hárítania. Egy perc múlva azonban már nem. Nagy Máté ívelt be balról, Gavula és Torma is nagy helyzetben volt, de nem bírták a kapuba juttatni a labdát, a kapu elé bejuttatniuk viszont sikerült, és az érkező Bányai János középről, tíz méterről laposan a jobb alsó sarokba helyezett, 1–2. Ezt követően az Akasztó mindent egy lapra föltéve támadott, igazi átütőerő azonban nem volt az akciókban. A 93. percben Szabó Zsolt ívelt előre, Nagy Attila veszélyes kapáslövést küldött meg 15 méterről, Sziráczki azonban védett. Újabb gól már nem esett, megérdemelten nyerte a sportszerű mérkőzést a Kecel, amely az első harminc percet leszámítva jóval több veszélyes akciót vezetett, mint a hazai csapat. Vata Zalán csapatát joggal tapsolta meg a maroknyi, de lelkes keceli tábor.

Akasztó FC–Kecel FC 1–2 (1–0)

Akasztó, 220 néző, vezette: Kaszala Mihály (Rabi József, Szomjú Richárd)

Akasztó: Németh Zs. – Sendula (Nagy A. 53.), Doszpod, Kerekes (Szrenkó A. 75.), Szabó Zs., Boldizsár (Szabó N. 70.), Bajusz, Vincze, Makó, Tóth Á., Bányai M. Vezetőedző: Szrenkó István.

Kecel: Sziráczki – Kámán, Vata (Döbrentei 60.), Bányai J., Killer (Nagy M. 64.), Gavula, Patai G., Králik (Sajdik 46.), Bödő, Torma (Fenyvesi 88.), Kóbor (Ferenczi 46.). Technikai vezető: Kapitány Gábor.

Gól: Boldizsár a 23., illetve Gavula a 79., Bányai J. a 84. percben.

Sárga lap: Bányai M. 39., Tóth Á. 46., Boldizsár 50., illetve Bányai J. 50., Ferenczi 82., Döbrentei 83.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Rettentően csalódottak vagyunk, hiszen az első idei, hazai mérkőzésünkön nagyon szerettünk volna nyerni. A szurkolók éhesek a futballra, a jó eredményre, és ezt a vereséget mindenki rosszul éli meg. A második játékrészben teljesen átvette a Kecel az irányítást, és ez gólokban is megmutatkozott. Úgy festett, mintha erőnlétben is jobban bírták volna a küzdelmet. A második játékrészben nem volt igazi lehetőségünk, anélkül pedig nehéz gólt lőni. Oda kell figyelnünk, mielőbb ki kell köszörülnünk a csorbát, de ez nem lesz könnyű, hiszen a jövő héten Hartára megyünk, ami pokolian nehéz mérkőzés lesz. Ott kell bizonyítaniuk a fiúknak.

Vata Zalán, a Kecel szakvezetője: – Azzal a céllal érkeztünk Akasztóra, hogy legalább egy pontot szerettünk volna elvinni. Hála istennek a második félidőre sikerült úgy rendezni a sorokat, hogy a mérkőzés azon szakaszában mér telje mértékben a mi akaratunk érvényesült, és ami még fontosabb, ez a gólok számában is megmutatkozott. Úgy vélem, hogy teljesen megérdemelten sikerült megfordítanunk a mérkőzést.