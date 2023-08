Muity Sándor, aki élvonalbeli négyesfogathajtó volt, kezdeményezésére 1967-ben európai színvonalú fogathajtó pályát építettek Mélykúton. Éveken át nemzetközi versenyeket is rendeztek ott.

Mélykúton, az ország egyik legszebb lovaspályáján díjhajtással indult a Muity Sándor Fogathajtó Emlékverseny és Országos Bajnokság. Több év kihagyás után az elmúlt évben rendezték meg újra a versenyt. Egyes, kettes és négyes fogathajtók bizonyították mennyire tudják kézben tartani a gyeplőt. Az időjárás a maratonhajtás ideje alatt okozott nehézséget a versenyzőknek.

– Több világbajnok is részt vett a lovasversenyen. Ifj. Dobrovitz József, ifj. Fekete György és a sokszoros bajnok, Lázár Zoltán is nevezett. Egyébként igen szép számmal érkeztek versenyzők, összesen 47 fogat nevezett és ebből 44 el is startolt. A verseny rendje úgy alakult, hogy csütörtökön zajlott az állatorvosi kontroll, pénteken a díjhajtás, szombaton a maraton és vasárnap az akadályhajtás, majd következett az eredményhirdetés. A verseny ideje alatt sokat kémleltük az eget. Folyamatosan féltünk az időjárástól, hallva az országos eseményeket. Szerencsére kíméletesek voltak velünk az égiek. Amikor a négyesfogathajtók maratonversenye volt, akkor azonban szó szerint leszakadt az ég, épp Lázár Zoltán hajtása előtt. Fel is kellett adnia a versenyt – meséli Vörös Szilárd, a versenyrendező egyesület tagja.

Jobbról Vörös Zorán balról a segédhajtó Vörös Milán

Fotó: Rab Rita

A verseny házigazdája, a Mélykúti Lovasegyesület „hazai” színekben egy versenyzőt indított, a felsőszentiváni Vörös Zorán személyében. Segédhajtója, a tavalyi vándorserleg elnyerője, az öccse, Vörös Milán.

– Sajnálatos lócsere miatt idén egy új lipicai fogattal indultak a Vörös testvérek.

Nagy volt az izgalom, hiszen az első két nap után a vasárnapi versenyt úgy kezdtük, hogy összetettben a harmadik helyről indultunk, két világbajnokot követve.

A Magyar Lipicai Egyesület az idén lipicai kupát is meghirdetett a verseny keretein belül azokban a kategóriákban, ahol legalább három lipicai lovakból álló fogat indult. Itt az első helyen szerepeltünk vasárnapig – mondta.

A verseny két érdekessége egy örvendetes és egy szomorú aktualitás volt. A kettes és négyes fogathajtó világbajnok, Kecskeméti László, Vörös Zorán edzője, betöltötte az 59. születésnapját, ezért őt vasárnap tortával köszöntötték a rendezők. A közelmúltban elhunyt Nyúl Zoltán, Bács-Kiskun vármegyei világbajnok előtt tisztelegve valamennyi hajtó ostorán fekete szalaggal lépett pályára és a technikai értekezletet egyperces néma csenddel adóztak a neves sportoló emlékének.

Az eredményhirdetést követően megköszönte a szakmai stáb Torma Gábor versenyigazgatónak az önzetlen munkáját, ami nélkül nem jött volna létre a verseny. Az eseményt Kovács Tamás, Mélykút város polgármestere azzal zárta be, hogy „Mélykút mindenkit visszavár!”

A lipicai Kupa A2 kategóriájának első helyezettje

Fotó: Koprinácz Kristóf

A verseny eredményei:

Díjhajtás:

A1:

1. Rondzik Gábor

2. Kun Andrea

3. Posta Dávid

A2:

1. Ifj. Dobrovitz József

2. Kákonyi Norbert

3. Vörös Zorán

A4:

1. Lázár Zoltán

2. Váczi István

3. Ifj. Dobrovitz József

B1:

1. Némedi István

2. Görög Adrienn

B2:

1. Makovicki Richárd

2. Kovács Bence

3. Baranyai Géza Béla

Maraton:

A1:

1. Rondzik Gábor

2. Posta Dávid

3. Kun Andrea

A2:

1. Ifj. Fekete György

2. Ifj. Dobrovitz József

3. Császár Ákos

A4:

1. Ifj. Dobrovitz József

2. Szakács Rbert

3. Váczi István

B1:

1. Görög Adrienn

2. Némedi István

B2:

1. Makoviczki Richárd

2. Kovács Bence

3. Dóka Zoltán

Akadályhajtás

A1:

1. Kun Andrea

2. Mráz László András

3. Rondzik Gábor

A2:

1. Ifj. Dobrovitz József

2. Ifj. Fekete György

3. Vörös Zorán

Ebben a kategóriában ez lett az összetett végeredménye is.

A4:

1. Lázár Zoltán

2. Szakács Róbert

3. Ifj. Dobrovitz József

B1:

1. Némedi István

2. Görög Adrienn

B2:

1. Szalai József

2. Baranyai Géza Béla

3. Makoviczki Richárd

Összetett végeredmény:

A1:

1. Kun Andrea

2. Rondzik Gábor

3. Posta Dávid

A2:

1. Ifj. Dobrovitz József

2. Ifj. Fekete György

3. Vörös Zorán

A4:

1. Váczi István

2. Ifj. Dobrovitz József

3. Szakács Róbert

B1:

1. Némedi István

2. Görög Adrienn

B2:

1. Makoviczki Richárd

2. Kovács Bence

3. Ifj. Makoviczki Zoltán

Magyar Bajnokok az előzetes kvalifikációs versenyek alapján:

A1: Kun Andrea

A2: Ifj. Dobrovitz József

A4: szintén Ifj. Dobrovitz József (Ő két kategóriában indult: négyes és kettes)

B2: Makoviczki Richárd

A lipicai Kupa eredménye:

A2:

1. Vörös Zorán

2. Ifj. Veszelszki Gábor

3. Domsa Dalma

B2.

1. Kovács Bence

2. Csizovszki Gergő

3. Baranyi Géza Béla