Nem akármilyen sikert értek el a kecskeméti versenyzők, hiszen az első Eb-részvétel azonnal aranyéremmel zárult. Tóth Luca és Elek Kitti rengeteget készült a versenyre, májusban már egy magyar bajnokságon begyűjtött győzelemmel meg is alapozták a hangulatot az Eb előtt. A páros felkészítő edzője, Balog-Jánó Andrea elmondta, sok munka volt a siker mögött.

– A légtornában alapvetően két irányba lehet elindulni. Van egy művészi vonal, amikor színházakban, cirkuszokban vannak különböző produkciók, viszont ebben a formában ritkák a nemzetközi versenyek. A másik út a sportolói vonal, amikor szabályrendszerben, edző által összerakott és leadott gyakorlatsorokat kell bemutatni. Ilyen volt ez az Európa-bajnokság is Kitti és Luca számára – adott egy kis betekintést a légtorna sport működésébe Balog-Jánó Andrea. – Ezen a vonalon több nemzetközi versenyt rendeznek, amire kvalifikálni kell. A lányok esetében a magyar bajnoki cím, illetve az ahhoz kapcsolódó pontszám jutalma volt az Eb-részvétel.

Nagyon sok magyar jutott ki az eseményre, ami abból a szempontból nem meglepő, hogy egyre népszerűbb itthon a sportág.

Az Eb három napos volt, az első két nap az úgynevezett próba nap. Kategóriától függ az ellenfelek száma, most nyolc-kilenc ország képviseltette magát.

A felkészülés nem volt hétköznapi, a páros edzője ugyanis kismamaként készült velük az Eb-re, sőt, a tornára már újszülött kisfiával utazott ki, ami örök emlékké teszi a versenyt.

– Izgalmas időszak volt a felkészülés, mert a magyar bajnokságra már úgy mentünk, hogy megszületett a kisfiam, aki ötnapos korában tulajdonképpen így már velünk volt. Akkor is csupán hathetes volt, amikor kiutaztunk Bolognába. Családias volt tehát a hangulat abszolút. Az Eb-re öt hetünk volt összesen felkészülni, a nyári szünet helyett bizony több órás edzéseken vettek részt minden héten, egyetlen nap szünettel – mondta Balog-Jánó Andrea.

Az Eb-siker után természetesen már a jövőre is gondolnak az egyesületnél, igyekeznek több versenyzővel is megméretni a nemzetközi porondon, ami egy új élmény lesz majd minden növendéküknek.

– A magyar bajnokságon Kitti és Luca párosával vettünk csak részt, de tervben van már az is, hogy ezen változtassunk.

Szeretnénk több versenyzővel indulni, mert az egyesület kötelékében sok tehetség van, akikben szintén megvan a nemzetközi kvalifikáció lehetősége, akár egy Eb-re, akár egy vb-re.

Ezt az irányt tehát tartani fogjuk, de a már említett művészi vonallal is foglalkozunk, ugyanis van már növendékünk, aki az artista képzőbe jár, vagy akár cirkuszba rendszeresen fellépni. Fontos, hogy minden vonalat képviseljünk, mert ahány gyerek, annyi lehetőség. Egyeseknek a sportolói megközelítés fekszik jobban, másoknak a művészi. Az edzések során sok változás nem lesz, akinek versenyre készülnie, annak csak több lesz érthető okokból. Majdnem minden hónapra van beiktatva versenylehetőség, ez persze nem jelenti azt, hogy mindig el is indulunk majd, de általában 10-12 versenyzővel szoktunk menni. A tervek szerint legközelebb szeptember végén kerül egyre sor, erre már készülünk is. Az egyesület egyébként három éve működik, iskolaérettségtől foglalkozunk légtornával, egészen 18 éves korosztályig vannak sportolóink. Nagy örömünkre már két fiú is rendszeresen jár hozzánk. Alapvetően heti két edzése van mindenkinek, aki viszont szeretne versenyezni is, nekik heti három-négy is. Kisebb csoportokkal szeretek foglalkozni, mert itt jobban látom, hogy merre tartanak a fiatalok fejlődésben, illetve így folyamatosan nyomon is tudom követni, ki milyen gyakorlattal próbálkozik – zárta gondolatait Balog-Jánó Andrea.