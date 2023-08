A forduló nyitómeccséről hírportálunkon is részletesen beszámoltunk, hiszen a Kecskeméti TE 4–1-re legyőzte otthon a Puskás Akadémiát, így négy meccséből hármat megnyert eddig a bajnokságban. Remekelt szombaton a Diósgyőr és az Újpest is, hiszen előbbi igen magabiztos és domináns futballal 2–0-ra legyőze a Kisvárdát Gera és Edomwonyi góljaival, míg a lila-fehérek a ZTE ellen bizonyultak jobbnak 2–1-re. Csoboth Kevin már az első percben betalált, majd Mim ugyan szépített, de az utolsó szó Ambrose-é volt.

Vasárnap átmenetileg megtört a hazai csapatok dominanciája, talán némi meglepetésre az újonc MTK a Kecskemét után egy másik tavalyi dobogóst, a Debrecent is két vállra tudta fektetni a Nagyerdei Stadionban 3–1-es különbséggel. Bárány góljával gyorsan előnybe került a Loki, de Bobál és Bognár góljaival máűr az első negyedóra végére fordított az MTK, majd fordulás után Németh Krisztián el is döntötte a pontok sorsát.

Megdöbbentően nagy vereségbe szaladt bele a bajnoki címvédő FTC otthonában a Paksi FC, mely már az első félidőben elvérzett gyakorlatilag. A Ferencváros 6–1-re nyert úgy, hogy már a szünetre kialakult a végeredmény. Hazai oldalon a korábbi paksi gólkirály, Varga Barnabás mesterhármast rúgott, de Traore, Mmaee és Tokmac is betalált, Kovács csak szépíteni tudott. A forduló egy kiesési rangadóval zárult Fehérváron, ahol Kalmár Zsolt vezetésével a hazaiak sokkal agilisebben futballoztak a Mezőkövesd ellen, így hajrában Szabó és Kastrati góljaival be is gyűjtötték a pontokat (2–0).