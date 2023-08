A Kézilabda Kecskemét – mely az előző idényben még KTE-Piroska Szörp néven versenyzett – elvárások felett teljesített az előző idényben, hiszen a kiesés elkerülése volt a cél, ám végül a középmezőny stabil tagja lett a gárda. Tóth Norbert elégedett volt a tavalyi szerepléssel, és a rajt előtt óvatosan latolgatta még az esélyeket az új idényre vonatkozóan.

– Idén egyel több kieső lesz, szerintem a mezőny is sokkal jobban összeállt és erősebbek lettek a csapatok. Az 5-8. hely a célkitűzésünk. Én óvatos típus vagyok, először azt szeretném, hogy érjük el azt, amit tavaly. Amennyiben ismét felül tudunk teljesíteni, akkor annál boldogabbak leszünk, hiszen újra szép eredményt érhetünk el. Azt viszont látni kell, hogy idén is nagyon kiegyensúlyozott lesz a mezőny, egy-két csapat kivételével nem nagyon fog senki kiemelkedni – mondta a célkitűzések kapcsán Tóth Norbert, a Kecskemét vezetőedzője a bajnoki rajt előtt.

A keretben voltak változások nyáron, elsősorban a gólkirályt, a 184 találatig jutó Szakály Benedeket kell majd valahogy feledtetni, aki munkalehetőség miatt Németországban folytatja. Szintén megoldandó feladat volt a kapus poszt betöltése. Az irányvonal nem változott, a Kecskemét továbbra is fiatal, jellemzően helyi kötődésű együttes lesz a jövőben is. A rutin ugyan nem Tóth Norbert csapata mellett szól majd, de a motiváció és fejlődési lehetőség mindenképpen.

– Július végén kezdtük el a közös munkát, előtte viszont már volt egy egyéni program, amit a fiúknak csinálnia kellett. Az idei egy még fiatalabb gárda, mint a tavalyi, de továbbra is tartom, hogy a munkamorál nagyon rendben van, érezhető a játékosokon, hogy még akarnak valamit kapni a kézilabdától. Kérdés, hogy mennyire sikerült összerakni a csapatot, hiszen néhány játékos kevesebbet tudott velünk dolgozni, főleg a kettős igazolással rendelkezőkre gondolok itt. Szakály Beni pótlása nem lesz egyszerű, az elképzelésünk szerint különböző karakterű játékosokkal igyekszünk pótolni, ami jól is elsülhet akár, de fiatalokról van szó, így a rutinjuk még nincs meg. A kapus poszt pótlása sem lesz könnyű, de azon vagyunk, hogy minél gyorsabban összeálljon a társaság. Az eltökéltség és az akarat megvan bennük – mondta Tóth Norbert a felkészülésről.

Az első körben a DEAC vendége lesz a Kecskemét, de ahogy tavaly, úgy az erőviszonyokat most is nehéz még felmérni. Minden csapat életében voltak változások, akadnak favoritok is, de a mezőny nagyobb része között nünaszok dönthetnek majd egy-egy mérkőzésen. Várhatóan a Győr és a Cegléd emelkedik ki, a többi csapat azonban meglepheti egymást, pláne még az elején. Erre törekszik a Kecskemét is.

– A DEAC egy picit átalakult szerkezetileg a nyár folyamán. Sokkal dinamikusabb és gyorsabb a játékuk, nem lesz egyszerű idegenben ellenük. Igyekeztünk erre felkészülni, illetve az első meccsen meghúzni a váratlant, amivel jól jöhetünk ebből ki. Amennyiben frissen tudunk érkezni, akkor lehet ebből egy kiélezett meccs. Döntő lehet, hogy a technikai hibákat visszaszorítsuk, ezzel a kapott gólok száma is csökkenne. Szeretnénk nyerni, ami nem lesz egyszerű, de nem csak utazni szeretnénk egyet – mondta Tóth Norbert.

A DEAC–Kézilabda Kecskemét találkozó szombaton 18 órakor kezdődik Debrecenben.