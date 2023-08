Koncentráltan kezdett mind a két együttes. Ahogy mondani szokás, a Körösladányi csapat megadta a tiszteletet, akinek csak lehetett ezen a forró vasárnap délutánon. Megadták a tiszteletet a kánikulának, nem riadtak vissza a műfüves pályától, megadták a tiszteletet a saját szurkolóiknak – akik nem voltak restek elkísérni Kecskemétre a csapatot –, és megadták a tiszteletet az alsóbb osztályú ellenfélnek. Vagyis maximális koncentráltsággal, minden idegszálukkal a küzdelemre koncentrálva léptek pályára, minden egyes labdáért úgy mentek rögtön a kezdő sípszó után, mintha ez már maga a kupadöntő lenne.

Mentek becsülettel a kecskeméti játékosok is, az osztálykülönbség azonban ezen a délutánon egészen ravasz formában jött ki, mindjárt az elején. A Körösladány a 19. percre három gólt szerzett úgy, hogy mindössze egy ziccert dolgozott ki. Helyzet nélkül szerezte meg Papp Zsolt a vezetést – egy jobbról betekert, két hazai védő által lekésett labdát küldött egyből, középről, 14 méterről a léc alá, majd helyzet nélkül növelte kettőre a vendégelőnyt Talpalló Norbert, a három percre rá 28 méterről előbb megnézte a kaput, majd irgalmatlan erővel a kapu bal oldalába suvasztotta a labdát, 0–2-re alakítva az állást.

A 19. percben alakították ki az első ziccert, az mindjárt büntetőt is ért, Wéber László értékesítette a megadott 11-est. Látszott, hogy innen nincs vissza út, hiszen ugyanezen 19 perc alatt a hazai gárda minden idegszálával arra koncentrált, hogy a mezőnyben felvegye a versenyt a vendégcsapattal. Különösebben nem is sokat hibáztak, ezért volt letaglózó hatású, hogy ennek ellenére három gólt kaptak. A félidőig még egyszer betaláltak a vendégek – hogy ezek között volt könnyű gól is, az tény –, a második játékrészben pedig megduplázták a góljaik számát, és így végül 8–0 arányban nyerték meg a mérkőzést, és jutottak tovább. A nagyarányú vereség dacára a hazai csapatról is kijelenthető, hogy a játékosok többsége megadta a tiszteletet az ellenfélnek, a szurkolóinak, hiszen mindent elkövetett. Egy koncentrált Körösladány ellen ezen a napon ez ma ennyire volt elég.

Márton Pál: Igaznak bizonyultak a hírek, hogy komolyan vesz bennünket a Körösladány, valóban a sztenderd kezdőcsapatával állt fel ellenünk, és az első perctől fogja nagyon komoly nyomást helyeztek ránk. Élmény volt nézni a játékukat, illetve lett volna, ha én nem a másik kispadon ültem volna. Teljesen megérdemelten győztek még ilyen arányban is, annyit a saját csapatommal kapcsolatban hozzátennék, hogy volt két-három olyan játékosunk, akiknek a mentalitásával nem voltunk megelégedve, a kapusunk kimondottan gyenge napot fogott ki. Ez a meccs a számunkra egy nagyon jó tanulópénz volt, a srácokkal rögtön a meccs után megbeszéltük, hogy ez a vereség nem szabad, hogy kihasson a bajnoki teljesítményünkre. Rákoncentrálunk a bajnokság mellett a vármegyei kupára is abban a reményben, hogy jövőre is lesz lehetőségünk kamatoztatni azokat a tapasztalatokat, amiket szerzünk.

Kecskeméti LC–Körösladányi MSK 0–8 (0–4)

Kecskemét, vezette: Juhász Dávid (Ifj. Imrő János, Frank Viktor)

Kecskeméti LC: Kormos – Balázs (Ludvigh 65.), Pintyi, Varga M. (Szabó D. 65.), Szabó Sz. (Selmeci 46.), Kurucz (Domokos 79.), Kele, Márki, Ónodi Szabó V. 46.), Bessenyei, Terbe. Vezetőedző: Márton Pál.

Körösladány: Kertész – Wéber (Farkasi 35.), Jánovszki (Szilágyi 58.), Zelenyánszki, Czirok, Papp (Szántó 58.), Krajcsó, Raducu (Talpalló Á. 46.), Sztankó, Talpalló N., Malkócs (Szabó L. 46.). Vezetőedző: Ekker Attila.

Gól: Papp a 11., Talpalló N. a 15., Wéber a 19., Malkócs a 42., Jánovski a 47., Kormos (öngól) az 52., Talpalló Á. A 62., Szántó a 91. percben.