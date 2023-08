Július 22-én, 17:00-kor kezdődött a budapesti Kincsem Parkban a Dabas Sparks és a Budapest Wolves II. végső összecsapása, ahol eldőlt, hogy ki lesz a divízió egy idei bajnokcsapata. Tíz év hosszú menetelés után a Dabas Sparks végre kimondhatja: ők a divízió egy bajnokai. A dabasiak az eddigi legsikeresebb szenzont tudhatják maguk mögött és a jól megérdemelt pihenés után a csapat vezetőedzője, Bíró Krisztián osztotta meg velünk gondolatait.

Beszélgettünk vele a végső megméretésről, a bajnoki címről, és a jövőbeni céljaikról. Krisztián elárulta, máig felfoghatatlan érzés, hogy végre elérték a régóta kitűzött célt. A csapaton végig érezte az önbizalmat és a tenni akarást. Szerinte a mérkőzés harmadik negyede a legfontosabb, hiszen akkor még van lehetőség eredményt fordítani, vagy éppen megszilárdítani azt. Éppen így történt ez a Dabas Sparks és a Budapest Wolves II összecsapásán is. A vezetőedző kiemelte a mentális felkészülés fontosságát, és a bíztató szavak erejét. Ugyanakkor azt is elárulta, hogy nagyon örülne, ha gyakrabban tudnának össznépi edzéseket tartani. Ennek akadálya, hogy a csapat nem csak dabasiakból áll, – hiszen például rengeteg a Bács-Kiskun vármegyei tag is – ezért egyelőre jövőre is kéthetente tartják majd a gyakorlásokat, amit egy rövid pihenés után, szeptemberben már el is kezdenek.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.