A hazai rendező egy klubcsapatot is meghívhatott a viadalra. Ez a megtiszteltetés, a kecskeméti kötődésű, MBH Bank Cycling Team kerékpárosait érte. Így a magyar válogatottal együtt összesen 12 hazai kerékpáros állhatott rajthoz. A Vidéki Csaba, Balogh Zsombor, Szöllőssy Ádám, Dobai Dávid, Fehérvári Marcell összeállítású MBH Cycling Team sorára nagyon nehéz feladat várt, mivel ilyen erősségű mezőnyben még nem volt alkalmuk rajthoz állniuk.

Bár voltak nehézségek a három szakasz alatt, a csapatnak mégis sikerült szintet lépnie. Kezdődött azzal, hogy az első 136 km-es szakaszt közel 50 km/h sebességgel tette meg a mezőny. A második szakasz esőben kezdődött, amely magával hozta a bukásokat is. Szerencsére az MBH-s fiatalok jól helyezkedtek a mezőnyben és ezért elkerülték az eséseket. Mindkettő mezőnyversenyt a világbajnoki bronzérmes norvég Felix Orn-Kristoff nyerte meg. A mindent eldöntő 4 km-es időfutam előtt, még Szöllőssynek és Baloghnak maradt esélye, hogy a legjobbak között végezzen. A Nyíregyháza belvárosában kijelölt pályán Balogh Zsombornak sikerült a világ élvonalához közel maradni. Ennek köszönhetően a szakaszon és az összetett rangsorban is a 12. helyen végzett. Mivel sikerült a magyar válogatott időfutam specialistáit is megelőznie, megszerezte a legjobb magyar versenyzőnek járó fehér trikót, ami nagyon szép eredmény a mindössze 17 éves versenyzőtől.

– Nagyon sokat készültem erre a versenyre, és mivel időfutam specialistának tartom magam, így bizakodva vártam az utolsó félszakaszt. Tudtam, hogy ha jók lesznek a lábaim, akkor esélyem lehet a legjobb magyarnak járó megkülönböztető trikóra. Eléggé technikás volt a nyíregyházi pálya, így az tudott elől végezni, aki mert kockáztatni, nyilatkozta a verseny után Balogh Zsombor.

Az MBH Bank Cycling Team versenyzőinek összetett eredményei: 12. Balogh Zsombor, 24. Szöllőssy Ádám, 57. Dobai Dávid, 59. Vidéki Csaba, 62. Fehérvári Marcell.