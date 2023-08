A kecskeméti születésű Szalai József 2021 februárjában került a Vasas kötelékébe, ahol egy fél éves kecskeméti kölcsönjátékot leszámítva mostanáig futballozott. A Vasasban az NB II.-ben mutatkozott be, majd az előző idényben az NB I.-es tűzkeresztségen is átesett, emellett a másodosztályban rendszeresen szerepelt a Dorogi FC színeiben a kooperációs megállapodás keretein belül, 25 meccsen 5 gólig jutott. A Vasasban 20 tétmeccsen 4 gólt szerzett. Szalai József a KTE sikereiből is vastagon kivette korábban részét, hiszen az NB III.-as és az NB II.-es feljutó együttesnek is tagja volt fél-fél szezon erejéig. A fiatal támadó a magyar U21-es válogatottban is rendszeresen ott van. A mezőkövesdiek közleménye szerint három éves szerződést kötöttek a fiatal csatárral.

A mezőkövesdiekhez kapcsolódó átigazolási hír még, hogy megszerezték a Honvédtól távozó Christian Gomis játékjogát is, míg a Vasas az osztrák Sturm Graztól érkező Tóth Milánnal frissített csatársorát, így a létszám ezen a poszton nem változott.