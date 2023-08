A két csapat már jól ismeri egymást, hiszen az előző szezonban a bronzcsatát is egymással vívták, amely párharc végén a veszprémiek nyakába kerültek az érmek, de egyébként is komoly presztízzsel bíró csatának számít a Bács-Kiskun és a Veszprém vármegyei együttes összecsapása. A ma esti ütközet is parázsnak ígérkezik annak ellenére, hogy a kék oroszlánok a nyáron alaposan átalakultak.

A Veszprém eddig mind a hat megszerezhető egységet bezsebelte, legutóbb az MVFC Berettyóújfalut fektették két vállra. Az ScoreGoal Kecskemét Futsal az Aramis ellen győzött a nyitófordulóban, majd Nyírbátorban szenvedett – kisebb meglepetésre – vereséget.

– A legutóbbi meccsünk óta főleg egyéni edzéseket tudtunk vezényelni a játékosoknak, hiszen heten csatlakoztak a válogatott edzőtáborhoz, amelyet Lakiteleken vezényeltek a felnőtt és U21-es csapatoknak – mondta Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – Péntektől fogva tudtunk újra az egész kerettel együtt dolgozni. A Veszprém a tavaly esztendőben is megmutatta már, hogy mennyire kiváló csapat, és úgy gondolom, hogy tovább tudtak erősödni a nyáron. A rutinos gólvágó Tatai is visszatért hozzájuk. Bennünk is ott van a potenciál, hogy fiatal csapatunk nagyot tudjon alkotni, de nem lehetünk türelmetlenek, idő kell, hogy ez a teljesen új összetételű gárda összecsiszolódjon. A földön kell járnunk, és dolgozni keményen minden egyes nap, hogy céljainkat elérjük. A mostani összecsapás esélyese a Veszprém, de természetesen nem feltartott kézzel lépünk majd pályára. Mindent megteszünk, hogy pontot, pontokat szerezzünk. Szurkolóink biztatása elengedhetetlenül fontos lesz, számítunk rájuk.