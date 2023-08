Szinte viharos gyorsasággal jelentkezett át és kapott besorolást a Tiszasasi FSE a Bács-Kiskun vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályába.

– Augusztus 15-én tette közé a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Igazgatóság a 2023/24-es idény sorsolását és csoportbeosztását. A tavalyi évben ott egycsoportos volt a harmadosztály, az idén viszont nőtt a csapatok száma, így két csoportra bontották a mezőnyt – utalt a közelmúlt eseményeire Letácsik Lajos. – Mi a múlt héten szembesültünk azzal, hogy a leendő ellenfeleink többsége a vármegye túlsó felében, a Jászságban található, tehát nem egy alkalommal százhúsz kilométereket kellene utazni meccsekre. Oda-vissza tehát közel kétszázötvenet. Gyorsan számoltunk, és azt láttuk, hogy a távolságok tekintetében Bács-Kiskun vármegyével sokkal jobban járnánk. Idő nem volt teketóriázni, így aztán hamar megindítottuk a folyamatot alelnök társammal, Túri Istvánnal.

Mindehhez szükség volt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei, a Bács-Kiskun vármegyei igazgatóság, no meg a teljes Bács-Kiskun vármegyei mezőny beleegyezésére. – Atekintetben szerencsénk volt, hogy a vármegye három Északi csoportjában mégsem indul el a Városföld.

Ha ők nem lépnek vissza, reménytelen lett volna a vármegye-váltás. Így viszont kapóra jöttünk Bács-Kiskunnak, hiszen így páros számú lesz a mezőny.

Szédítő az a tempó, amiben végbement a folyamat. Miután mindkét vármegyei igazgatóság rábólintott a kérésünkre, a teljes Északi csoport mezőnyének is megküldtek egy kör e-mailt, ugyanis csak úgy jöhetett létre a vármegye váltás, ha mindegyik potenciális ellenfél beleegyezik. Nos, mindenki beleegyezett, így most már hivatalosan is átkerültünk a Bács-Kiskun vármegyei harmadosztályú bajnokság Élszaki csoportjában. Hálásak vagyunk minden érintett félnek a hozzáálláséért, nekünk óriási könnyebbség, hogy bajnokik miatt nem kell majd egész napokat utazni.

A Tiszasas tavaly a negyedik helyen végzett a Jász-Nagykun-Szolnok megyei bajnokságban.

– Az utolsó fordulóban csúsztunk le a harmadik helyről. Nem fociztunk rossz formában, a bajnok Jászalsószentgyörgy nem tudott legyőzni minket, hiszen két parázs döntetlent játszottunk velük, de az utolsó fordulóban elszenvedett vereség miatt elúszott a dobogó.

Sikerélmény azért jutott erre a tavaszra is bőven, és büszkék vagyunk arra, hogy mi lettünk a Liga legsportszerűbb csapata, erről kaptunk oklevelet és trófeát is.

A vármegye három Északi csoportja ezáltal gazdagabb lett egy virtigli szomszédvári derbivel is, hiszen Tiszasast és Tiszaugot mindössze három kilométer választja el egymástól. – Bő két héttel ezelőtt emlegettük egy jó ismerősömmel egy felkészülési mérkőzésen, hogy milyen szépek is lennének a Tiszaug-Tiszasas rangadók. Ha valaki akkor azt mondta volna, hogy néhány hét múlva már ott lesz előttünk a sorsolás, amiben kikereshető, hogy konkrétan mikor lesz ez a derbi, nem hittem volna el. Most viszont már tény: november 18-án szomszédvári derbit vívunk Tiszaugon.

És addig még megannyi bajnoki mérkőzést, Pálmonostorától Kerekegyházán át Helvéciáig.