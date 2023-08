A veszprémieknél Everton, míg a kecskeméti csapatból Pál került lövőhelyzetbe az összecsapás legelején, majd az 5. percben Fridrich is megtornáztatta a hírös városiak kapusát, Krajcsit. Egy percre rá Suscsák harcolt meg a labdáért, majd Bencsiknek passzolt, aki szép csellel küldte el védőit, aztán pedig tűpontos lövéssel szerezte meg a vezetést a házigazdáknak, 1–0. A nagy meleg sem vetette vissza a gárdákat, mindkét térfélen adódtak ígéretes lehetőségek. A 9. percben Pál távoli szabadrúgása a bal alsó sarokba tartott, ám a kapufa kisegítette Spandlert. Kajtár pillanatai következtek ezután, a fiatal kecskeméti korosztályos válogatott kis híján megduplázta a kék oroszlánok előnyét. Az első negyedóra zárulta előtt a veszprémiek trénere, Fehér Zsolt kért időt, Tatai révén pedig gyorsan jött is az egyenlítés, 1–1. Válaszul a kecskeméti stáb is taktikai értekezletre hívta a játékosokat. Megtették hatásukat az intelmek, és sokkal kezdeményezőbb lett az ScoreGoal Kecskemét. A félidő hajrájában Haász vágta közelről a kapuba a labdát, ezzel 2–1-re módosítva a mérkőzés állását.

A szünet után alaposan bekezdett a vendég alakulat, és mindössze negyvenhárom másodpercre volt szükségük ahhoz, hogy Everton révén egalizáljanak, 2–2. Kisvártatva egy gyors ellentámadásból pedig a vezetést is magukhoz ragadták. Tatai ugrott ki, majd pörgetett a hosszú sarokba Krajcsi mellett, 2–3. Ébresztőt fújtak a kék oroszlánok, és nagy energiákat mozgósítva mentek előre, de vagy a veszprémi hálóőr, Spandler védett, vagy pedig a védők blokkoltak. A 31. percben a szerencse is vendégek mellé szegődött, és egy hazai lábról pattant a hálóba egy egyébként pontatlan átlövés, 2–4. Nem törtek meg a hírös városi futsalosok, ám a feszültség érezhető volt játékukban, így nem mindig a legjobb döntést hozták meg. Négy perccel a vége előtt mindent egy lapra feltéve létszámfölényes taktikára váltottak. A 38. percben Pál kígyótérről eleresztett bombája beakadt, a válogatott játékos ezzel újra nyílttá tette a végjátékot. 3–4-es állásnál egy perc huszonnégy másodperc volt még hátra, amikor időt kértek a kék oroszlánok, viszont a 6. faultjuk után a Veszprém lőhetett tízméterest. Krajcsi bravúrral védeni tudott, ám egy elszórt labda után újra kísérletezhettek a vendégek, és ezúttal nem is hibáztak, Tatai állította be az 3–5-ös vendéggyőzelmet jelentő végeredményt.

– Az első félidőt kontrolláltuk, és a helyzeteink száma alapján úgy gondolom, hogy nem csak egygólos előnnyel kellett volna szünetre mennünk – értékelt Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – A hiányzóinkat megéreztük, ennek ellenére bíztam benne, hogy az energiaszintünk nem fog már a 21. percben elfogyni. Mégis lanyhult a koncentrációnk, sok hibát vétettünk. Ezeket a rutinos Veszprém megbüntette. Ahogy már mondtam korábban is, mi most egy folyamatban vagyunk, hiszen teljesen átalakult, megfiatalodott a keret. A debreceni meccs kulcsfontosságú lesz, ha szeretnénk odaérni majd a felsőházra.

ScoreGoal Kecskemét Futsal–1. Futsal Club Veszprém 3–5

Kecskemét, vezette: Czene-Joó ádám, Juhász Dávid, Fábián Balázs.

ScoreGoal Kecskemét: Krajcsi – Biró, Milosavljevic, Pál, Haász. Csere: Rigó – Hajnal, Bencsik R., Kajtár, Suscsák, Geiger, Fekete, Tomic, Szabó J. Vezetőedző: Koós Károly.

Veszprém: Spandler – Tatai, Everton, Gavrilovic, Gerencsér. Csere: Oswald – Fridrich, Molnár, Dorogi, Bencsik Á., Fellembek, Meczner, Kiss M., Lux. Vezetőedző: Fehér Zsolt.

Gól: Bencsik a 6., Haász a 20., Pál a 38., illetve Tatai a 14., 22., 40., Everton a 21., Bencsik R. (öngól) a 31. percben.

Sárga lap: Pál 23., Haász 40. perc.