Posztobányi Réka még csak 14 éves, de korosztályában már a hosszútávlovaglás nemzetközi és magyar bajnoka. Az alsó korhatárt éppen csak átlépő Réka a lovassport több ágában jeleskedő Posztobányi család legifjabb tagja. Édesapja, Posztobányi Sándor fogathajtásban sikeres, segédhajtója édesanyja, 18 éves nővére, Posztobányi Maja pedig a lovaglásban és a fogathajtásban mutat fel szép eredményeket. Rékával érmek százaival díszített géderlaki otthonában beszélgettünk.

− Talán már úgy születtem, hogy szeretem a lovakat, és az is lehet, hogy édesapám és a nálam négy és fél évvel idősebb nővérem révén előbb ültem lovon, mint hintában. Majának már nagyon kicsi korában saját lovat vásároltak, és én még beszélni sem tudtam, amikor azt láttam: micsoda élményben van része, amikor felültetik a lóra és elkezd lovagolni, vagy apu és anyu között ülhetek a gyönyörű lovak húzta szép hintón. Innen természetes volt, hogy én is fogom a kantárt, ülök a lovon, élvezem, hogy én irányítom, egy idő után harmónia van köztünk, a hatalmas állattal közösen megtaláljuk az összhangot. Miután apu és nővérem fogathajtó, anyu segédhajtó, a legtöbb meghatározó élményem, köztük a nagy utazások az idegen városokba rendezett versenyekre, a lovas pályák, a futamok, a nagy izgalmak, a családomon, a család barátain keresztül is a lovakhoz, a lovassporthoz kötnek – mondta beszélgetésünk elején Posztobányi Réka, aki idén végzett a géderlaki általános iskolában és ősszel a Jánoshalmai Mezőgazdasági Technikumban kezdi meg tanulmányait.

Posztobányi Réka édesanyja és édesapja is szép eredményeket értek el a lovassportokban

Fotó: Zsiga Ferenc

Réka otthon, szabadidejében lovakat gondoz, tudja, hogyan kell ápolni ezeket a szép és nemes állatokat. Megfogja a munka végét az istállóban, kitartóan, nap mint nap elvégzi az istállón belüli és kívüli, nem könnyű, és talán nem is annyira nőies munkát. Erről Réka azt mondja, hogy a lovak igénylik, és meg is hálálják azt a ragaszkodást, gondoskodást, szeretetet, amit számukra egy nő talán a férfiaknál is jobban tud nyújtani.

Felkérték, hogy induljon a Nemzeti Vágtán

Réka arról számolt be, hogy Kalocsát és Géderlakot fogja képviselni a Nemzeti Vágtán, ugyanis a Hajnal és Baráti Kör Lovas Sport Egyesülettől Hajnal József, vagy ahogy mindenki ismeri, Hajnal Jóska bácsi kérte fel, hogy induljon a versenyen, amelyhez a lovat ők biztosítják.

− Én és a családom örömmel elfogadtuk a még kora tavaszi felkérést, ami lehet, hogy egy soha vissza nem térő alkalom lesz az életemben.

Eddig álmaim futama volt, hogy az idén először Szilvásváradon megrendezendő Nemzeti Vágtán ne csak nézőként vegyek részt. Azért mondtam Szilvásváradot, mert a Nemzeti Vágta döntőjét a Hősök tere után a hazai lótenyésztés híres városában, a nemzeti kinccsé nyilvánított lipicai ménes otthonában, Szilvásváradon rendezik meg. Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovasversenyének végső megméretésére szeptember 30-án és október 1-jén kerül sor. Erre a bejutásom már biztos, ugyanis a Hajnal egyesület minden évben egy lovast indít a Nemzeti Vágtán, amelyet az előfutamok előznek meg. Az Őcsényben rendezett előfutamvágtán a Jóska bácsiék tulajdonában lévő, Herceg névre hallgató lóval bejutottam a döntőbe. Tehát a neves verseny döntőjének rajtján biztosan ott leszek − mesélte lelkesen Réka.

Mit lehet tudni Hercegről?

Herceg egy pej herélt sportpóni, aki nagyon pörgős, csupa szív, sokoldalú, kirobbanó energiájú, de ezért kezelhető. Okos, de néha makacs is tud lenni. − Szeretem és felnézek rá, mert ő is hosszú utat tett meg, mire ismertté vált a neve. Fontos tulajdonsága, hogy azonnal észleli, milyen képességű lovas ül rajta, nagy az alkalmazkodó képessége. Kezdetben velem is nagyon türelmes, nyugodt volt, nagyon megbízom benne. Kedvenc lovam persze továbbra is a saját lovam, Favorit, de Herceget is nagyon megszerettem, hiszen szinte napi kapcsolatban vagyunk, mindketten várjuk a találkozást, az edzéseket − mondta Réka.

A fiatal lovas heti több alkalommal jár Kalocsára edzésre, ahol vagy Hajnal Jóska bácsi vagy a lánya, Hajnal Franciska tartja az edzéseket, pallérozza a lovaglási tudását. Kalocsán vagy terepen, vagy pedig a Hajnal-féle lovaspályán gyakorolnak.

Posztobányi Réka már számos versenyen jeleskedett

Fotó: Zsiga Ferenc

Felmerül a kérdés, ez a szép és izgalmas sportág mennyire veszélyes. − A sportbalesetekre száz százalékban nem lehet felkészülni, mert hamar meg van a baj, de abban reménykedünk, hogy az sem velem, sem a lóval nem történik meg. A kobak- és a gerincvédő használata kötelező. Ez utóbbiból többféle fajta van, én a mellényt szoktam használni. Édesanyám egy nagyon aggódó típus, azt azonban ő is tudja: minél jobban ért valaki hozzá, minél jobban tudja, hogy mit, miért csinál, akkor kis szerencsével a veszélyt is el tudja kerülni. Ami természetesen mindig „játszik”, hiszen egy nagytestű állatról beszélünk, akit irányítani kell, és bármi történhet, a ló bármitől megijedhet. Sok függ az edzőtől, hiszen ő az igazán hozzáértő, aki megmondja, mit csinálj adott veszélyhelyzetben, és ha hallgatsz rá, megoldódhat a helyzet. Persze már én is jó párszor leestem a lóról, főként kezdetben, de komolyabb balesetet nem szenvedtem. Szerintem sok múlik azon – éppen ez a szépség benne – hogy míg más sportágaknál, például a kézilabdánál érted a társad, tudsz beszélni vele, itt teljes mértékben az érzékekre, az összhangra vagy utalva, és ha a harmónia működik, akkor az sok mindenen túlsegíthet. – fogalmazott Réka.

A fiatal lovas legszebb eredményei között tartja számon, hogy nemzetközi távlovagló versenyen – 20 kilométer – első lett, és az országos távlovagló versenyen is az első helyezést ért el. Ezeket a díjakat még Játékkal, a volt lovával szerezte.

– Természetesen a Nemzeti Vágtába való bejutásra vagyok a legbüszkébb – tette hozzá.

Posztobányi Sándor, Réka édesapja elmondta a család, de különösen Réka számára óriási siker, hogy a lánya a Nemzeti Vágta startján ott lehet. − Herceget üli majd meg, aki egy igazi izgága lovacska. Hajnal József azért gondolt Rékára, mert ő is egy „igazi, picike rettenet”, aki nem fél, és szereti, ha egy kicsit a lóval küzdeni kell. A lényeg a start, ott mindig nagy a tülekedés, tehát jól kell elindulni, a többi az edzésen és a rutinon múlik majd. A család valamennyi tagja számára ez egy nagy, életre szóló élmény lesz. Bízom a lányunkban, bízom a szerencsében − hangsúlyozta az édesapa.