Virágh Ferenc ezúttal is csak fiatalokkal számolhatott az NB I-es keretből, túlkoros visszajátszó nem lépett pályára a BKV ellen sem. Az első félidő nem hozott gólt, csak lehetőségek adódtak a mérkőzésen a felek előtt. A BKV aztán a második félidő elején eredményesen vitt végig egy kontárt, melyet Hegedűs gólra is váltott, ez végül elég is lett a hazaiaknak a három pont megszerzéséhez. A kecskeméti fiatalok három mérkőzésen egyelőre nem szereztek még pontot a bajnokságban, így az utolsó helyen állnak jelenleg.

– Sajnos a támadóharmadban rossz döntéseket hoztunk, noha többször is a védelem mögé tudtunk kerülni, illetve legalább négy alkalommal voltunk már csak a kapussal szemben. Eközben ellenfelünk két kontratámadásából egyet gólra váltott. Jelenleg ennyi a különbség köztünk és az NB III. között – értékelt Virágh Ferenc, a Kecskeméti TE II. vezetőedzője.

A „kis” KTE számára szombaton hazai pályán folytatódik a bajnokság, a fiatalok 11 órás kezdés mellett a szintén fővárosi ESMTK-t fogadják majd a Műkertvárosi Sportcentrumban.

BKV Előre – Kecskeméti TE II. 1–0 (0–0)

Budapest. V: Juhász (Holpár, Turi)

BKV: Horváth G. – Balogh M., Forgács, Szabó N., Kubó (Zoboki Á. 83.), Szabó Á. (Zoboki L. 19.), Hegedűs, Kesselbauer, Dani, Kerék, Takács (Vecsey 86.). Vezetőedző: Balogh Béla

KTE II.: Cseh – Molnár M., Horváth M. (Gondi 61.), Bodor (Kovács P. 71.), Ruzsa (Kárpáti 80.), Kovács K., Jászai-Deák (Fődi 80.), Goretich (Horváth Á. 71.), Györgye, Artner, Szamosi. Vezetőedző: Virágh Ferenc

Gól: Hegedűs M. (55.)