A gárda új edzővel, Nagy Krisztiánnal a kispadján vág bele a nagy kalandnak. A keret nagyjából összeállt, hiszen bár az átigazolási időszak augusztus 31-én zárul csak, szombaton már bajnokit vív az újonc.

– A keretünk immáron véglegesnek mondható – jelentette ki Nagy Krisztián. – A vármegye kettes bajnokcsapatból el nem igazolt senki, de vannak olyan játékosok, akik abbahagyták. Ők az osztályváltással párosuló nagyobb terheket nem tudták már vállalni, hiszen a vármegyei első osztályban való szereplés azért jóval nagyobb megterhelést jelent a tavalyi évhez képest edzések és utazás terén is. Őket sikerült minőségi igazolásokkal pótolni. Az érkezők közt ott van Patvaros Zsolt, aki a Kecskeméti LC-től igazolt hozzánk. Farkas András jött még hozzánk Tiszakécskéről, Palatinus Zalán és Sáfrán Dávid Nyárlőrincről, Nna Nna Willy Edouard Soltvadkertről és Nemesvári Dániel Kiskunfélegyházáról. Hatan érkeztek tehát, de máris elmondhatom, hogy komoly erősítést jelentenek a csapat számára.

A felkészülést július közepén kezdték meg. – Mivel – éppen nekünk köszönhetően –nőtt a vármegyei első osztály létszáma, előbbre hozták az első osztályú rajtot, így aztán négy hetünk volt a felkészülésre. A négy hét alatt igyekeztünk minél több edzést tartani, és természetesen minél több felkészülési mérkőzést játszani. Összesen négy edzőmeccset játszottunk. Lakiteleken kezdtük, ott tudtunk nyerni 2–1-re. Következett Solt, idegenben, ott 4–1-re kikaptunk, aztán a KTE U19 vendégeként játszottunk egy élményekben gazdag meccset, amelyet sikerült megnyernünk 3–2-re, az utolsó felkészülési hétvégén pedig a Kiskunfélegyházával játszottunk, az eredmény azon a mérkőzésen 1–1 lett. A rövid idő ellenére jelentős munkát sikerült elvégeznünk. Azt gondolom, hogy jól összeállt a társaság. Természetesen vannak még finomítanivalók, annál is inkább mert az egyetlen problémám volt, hogy egyik edzőmeccsen sem tudtam komplett csapattal felállni, mert mindig volt, aki éppen nyaralni volt vagy egyéb elfoglaltság miatt nem ért rá. A komplett csapaton azt értem, hogy egy meccsen sem tudtam azt a csapatot kiállítani, amelyik az általam elképzelt ideális kezdő. Voltak azért olyan meccsek, amelyeken elég közel álltunk ehhez, azokon jól is futballoztunk, mint a múlt szombaton a Kiskunfélegyháza ellen. Kellemes meglepetés volt a számunkra, hogy partiban voltunk a bajnokcsapattal – amíg el nem fáradtunk, teszem hozzá. Két-három meccs azért kell ahhoz, hogy tisztán lássuk, hogy hol tartunk, milyen erősek vagyunk, és hogy hogy tudunk helytállni a bajnokságban. A játékosok hozzáállása kitűnő, csak dicsérni tudom őket, megcsinálják azt, amit mondok, hallgatnak rám, lelkesek, akarnak jó eredményt elérni. A kommunikáció is nagyon jó velük, jól megértjük egymás, nincs tehát akadálya, hogy ismét kiváló közösség kovácsolódjon össze.

Bajnoki helyezésben megfogalmazott célkitűzés nincs a gárda elé kitűzve.

– Kertész Zoltán elnök úr nem rakott a vállunkra lelki terhet, annyit kért, hogy igyekezzünk minél derekasabban helytállni – jelentette ki Nagy Krisztián. – Megpróbálunk minél többet kihozni a helyzetből. A játékosállomány összetétele nagyon jó. A keretünkben vannak nem öreg, mégis rutinos játékosaink. Nem kiöregedett futballisták tehát, hanem harminc év körüliek, akik NB-s bajnokságokat is megjártak. Hozzájuk vannak tehetséges fiataljaink, akik akarnak, hallgatnak az idősebbekre, így azt gondolom, hogy ez egy jó összetételű, és így ütőképes csapat lehet. Őszintén megmondom, én magam nem túlságosan ismerem a megyei első osztályú bajnokság mezőnyét. Persze rengeteg információt összegyűjtöttem játékosoktól, de a szereplésünket illetően bármiféle jóslásokba bocsátkozni felelőtlenség lenne a részemről. Amit garantálni tudok, az az, hogy az egész társaságban megvan a szándék, hogy szeretnénk minél jobb helyezést elérni. A játékosaimnak mindig azt mondom, hogy ha a maximumot nyújtjuk a pályán, ha minden játékos megteszi a tőle telhető legtöbbet, akkor az eredménytől függetlenül meg leszünk elégedve. Ez bármilyen eredmény lehet. Ami a hétvégi ellenfelet, a Bajai LC-t illeti, őket személy szerint nem láttam még játszani, de tudom, hogy egy nagyon szervezett csapat, és jó játékosokból áll. Nagyon nehéz lesz ez a hétvégi mérkőzés, különösen így, hogy első forduló, első meccs, véleményem szerint ezen a mérkőzés bármi lehet az eredmény. A legjobb tudásunkat kell nyújtani, és abból bármi kijöhet, Persze minden meccset meg szeretnénk nyerni. A szurkolóinkat nagy szeretettel várjuk, meggyőződésem, hogy két hajtós csapatot látnak szombat délután a Műkertvárosi sporttelepen.