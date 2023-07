Az első mérkőzés kifejezetten jól indult, hiszen Pálinkás Gergő alig negyedóra alatt duplázni tudott, és ezt az előnyt a szünetig meg is őrizte már KTE. Fordulás után Banó-Szabó Bence pillanatai következtek, aki előbb Szuhodovszki lapos beadására érkezett, majd egy büntetőt is berúgott. A hajrában Zsolnai révén a hazaiak szépítettek, de a csereként beálló Szendrei is kihasználta ziccerét, így a végeredmény 5-1 lett a lila-fehéreknek.

A Hódmezővásárhely elleni meccsen Tóth Barna már a 7. percben betalált, miután jól fordult le védőjéről, ezt követően a szünetig azonban nem született újabb gól. A második félidőben Katona Levente növelte a különbséget, aki Grünvald szögletére robbant be, majd nem sokkal később már az ő beadásából növelte Tóth egy szép fejessel a különbséget. A végeredményt Nagy Krisztián állította be, aki Györgye szólója után egyedül érkezett középen és a jobb alsóba lőtt (4-0).

Szabó István a mérkőzéseket követően így értékelt:

– A tavalyi év egyik meglepetés csapata volt az Ajka a másodosztályban, bátran le is támadtak bennünket. Nehezen reagáltunk, fejben kicsit még fáradtabbak voltunk, de miután rendeztük a sorainkat, ránk jellemzően gyors és pontos kombinációkat vezettünk. Az ötödik hét végén akadnak még hibák, de alakulunk, teljesen megérdemelten nyertünk. Szép kombinációkból születtek a gólok is, és az öt gól mindenképpen dicséretes teljesítmény. Nem vagyunk még teljesen élesek, de nem is lehetünk itt még azok, remélhetőleg még jobban frissülünk majd a következő hétre. Akadnak még sérültjeink, remélhetőleg ők is felgyógyulnak. A másik találkozón egy komoly NB III-as ellenfelünk volt, masszívan és keményen futballoztak ellenünk. Mezőnyben jól adogattunk, viszont a kreativitás hiányzott. Ezt a szünetben átbeszéltük, más elképzeléssel és tartalommal töltöttük meg a játékot. Onnantól több helyzetünk volt, örömteli, hogy Nagy Krisztián és Tóth Barna is betalált, akik nemrég még sérüléssel bajlódtak. A második félidőben már komoly mezőnyfölényünk is volt, megmutatkozott a két osztálykülönbség, ami el is várható. Ismét 90 perces terhelést tudtam adni a fiúknak, ez ebben az időszakban nagyon fontos. A mérkőzésjáték teljesen más, mint az edzés. Bízom benne, hogy csütörtökön, telt hát előtt még frissebbek leszünk, még nagyobb elánnal tudunk játszani. Már vasárnap folytatjuk is a munkát, a nemzetközi kupameccset pedig nagyon várjuk.

A nemzetközi megmérettetésekkel járó nagyobb kötelezettségek jegyében a kecskemétiek új szakember érkezését is bejelentették. Lóczi István nagyon fiatalon, a Testnevelési Főiskola elvégzése után már 1980-ban megkezdte edzői pályafutását. A szegedi kötődésű tréner utánpótlás és felnőtt szinten sokáig dolgozott a helyi labdarúgásban, ezalatt az NB I-ben pályaedző, az NB II-ben és az NB III-ban vezetőedző is volt. Vezetőedzőként és pályaedzőként a korosztályos válogatottnál is számítottak rá. Hódmezővásárhelyen, Békéscsabán és Szentlőrincen is az utánpótlásért felelt, a SZEOL-nál szakmai igazgatóként is dolgozott korábban a másodosztályban. A 68 éves, 2005-ben pro licences végzettséget szerző Lóczi István közel negyven éves tapasztalattal felvértezve érkezik, 2001-2014-ig a B-licences edzőképzést is irányította.

Nem lesz ismeretlen a közeg Lóczi István számára, hiszen fia, Péter a KTE utánpótlásában dolgozik edzőként és technikai vezetőként hosszú évek óta, de az NB I-es keretből Vágó Levente és Grünvald Attila is sokáig volt a játékosa korábban. Igaz ez a stábtagokra is, hiszen Kerekes Barna, Trepák Attila és Tóth Ákos pályafutását is egyengette még edzőként.

Filus Andor és Lóczi István

Fotó: KTE

– A célom az, hogy amiben csak lehet, erősítsem azt a kitűnő szakmai munkát, ami már évekkel korábban elindult Kecskeméten, és mára odáig jutott, hogy nemzetközi kupameccsre készülhet a klub. Nagyszerű eredményeket ért el ez a csapat, szeretném természetesen, ha továbbra is ezen az úton haladna a KTE. Személyes kötődésem is régóta megvan a klubhoz, hiszen egyrészt Péter fiam az utánpótlásban dolgozik jó ideje, másrészt nemcsak a mostani játékoskeretből, de a szakmai stábból is többen voltak korábban futballistáim. Nagyon régóta ismerem és tisztelem Szabó István munkásságát, illetve őt is személyesen, de Tóth Ákossal is volt szerencsém együtt dolgozni – mondta Lóczi István.

Tóth Ákos, a KTE sportigazgatója szerint egy kitűnő szakemberrel bővült a stáb:

– Tisztában voltunk vele természetesen a szezon végén, hogy a nemzetközi szereplésnek vannak ránk nézve kötelezettségei, illetve rengeteg plusz munkával is jár, ennek jegyében szerettük volna a lehető legjobb döntést meghozni stábunk bővítésére. Olyan szakembert kerestünk, aki a már meglévő, stabil kohézióba tökéletesen illeszkedik és a feladatmegosztásból hatékonyan tudja kivenni a részét. Lóczi István jól ismeri klubunkat és annak működését, így biztos vagyok benne, hogy személyében egy kitűnő szakember érkezett Szabó István mellé – mondta Tóth Ákos.

Péntek délután a lépcsőzetes jegyértékesítés is elindult online a Riga FC elleni mérkőzésre, melyet július 27-én (csütörtökön) 19 órakor rendeznek a Széktói Stadionban. A bérleteseknek külön jegyvásárlási lehetőséget biztosít a klub a keddi napon, ezt követően a megmaradó belépők értékesítése internetes úton folytatódik. Pénztárak a meccsnapon csak akkor nyitnak, ha maradnak még jegyek.