A kiváló iramú meccsen az SG Kecskemét Futsal akarata érvényesült. A 6. minutumban már rezzent a DEAC kapujának hálója, miután Milosavljevic volt résen, és pazar mozdulattal emelte át a kimozduló kapuson a játékszert. Két perccel később honfitársa, a szintén most nyáron Kecskemétre igazoló Tomic növelte a hazai előnyt, 2-0. Alig ocsúdtak fel a debreceniek, Tomic újabb szemkápráztató gólt jegyezhetett, 3-0. Fordulást követően kiegyenlítődtek az erőviszonyok, és már a DEAC is bátrabban szőtte támadásait. A tempó nem hagyott alább, sorjáztak a lehetőségek, ám vagy a védők, vagy a kapusok állták útját a labdának. A hajrában egy-egy gólt még feljegyezhettünk. Kecskeméti oldalon Milosavljevic villant, míg a túloldalon Thiago volt eredményes, a végeredmény ezzel 4–1 lett.

Különösen az első félidőben játszottunk jól. A második etapban kísérleteztünk pár új dologgal, és itt nem minden működött még tökéletesen. Elégedett vagyok a látottakkal, jó úton járunk. Különösen örülök, hogy a fiatalok is éltek a lehetőséggel, és bátran szálltak be a mérkőzésbe. Bízom benne, hogy sérültjeink is hamarosan felépülnek – értékelt a meccs után Marko Gavrilovic, a kecskeméti sportigazgató.