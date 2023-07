A mérkőzést nagyon lendületesen kezdte a Kecskemét, rögtön az 5. percben egy szöglet utáni kipattanót Szuhodovszki lőtt vissza a kapu előterébe és Vágó fejese csupán kevéssel ment fölé. A 11. percben megint Szuhodovszki tett középre egy kulcspasszt, amelyről épphogy lemaradt a berobbanó Pálinkás. Negyedóra telt el, amikor Banó-Szabó nagyszerű keresztlabdája után kiszorított szögből Leoni bombázott az oldalhálóba. 18 percet kellett várni az elő rigai próbálkozásra, ekkor Babec kapáslövése tartott Varga Bence kapuja felé. Ez nem okozott gondott a kapusnak, aki röviddel ezután már hatalmasat mentett a ziccerben kilépő jobbszélső, Soisalo elől. Bő fél óra játék után az addigi legnagyobb helyzetet dolgozták ki a vendégek, a középcsatár Regza tette bele a lábát egy középre belőtt labdába, a kísérlet a kapufán csattant. A 39. percben a túloldalon Pálinkás távoli lövése a védőn is megpattanva mellé csavarodott, de gól nem született az első játékrészben.

A szünetben a lesérült Banó-Szabó helyére Meszhi jött és nagyon jól szállt be a meccsbe, hiszen az 52. percben pont ő harcolt ki egy tizenegyest, amikor fellökték a kapu előtt. A büntetőt Szuhodovszki értékesítette higgadtan, 1–0. Két perccel később a túloldalon csereként beálló Pena lövését kellett blokkolnia a hazai védőknek. Belül az utolsó fél órán a Riga szögletéből Ngonda fejelt, de Varga védett. A másik oldalon is nagyon veszélyes volt egy szöglet, Meszhi lőhetett kétszer is, de mindkét alkalommal blokkoltak a lettek. Szűk 15 perccel a vége előtt Pena lövése suhant el élesen a KTE kapuja előtt, majd a lila-fehérek ellentámadásánál Pálinkás bepasszát Meszhi tessékelte jó irányba fejjel, de a labda nem jutott át a gólvonalon. A 85. percben viszont már igen, Tóth Barna beadását a kecskeméti színekben - tétmérkőzésen - életében először pályára lépő Pálinkás lőtte be, 2–0. A hazai publikum örömébe azonban belerondított a Riga, amely azonnal szépített, Ngonda beadását Contreras fejelte be, 2–1. A végén még Nagy Krisztián léphetett ki, ám éles szögből leadott lövését védte a kapus.

A visszavágó egy hét múlva következik Rigában.

Lóczi István, a Kecskemét vezetőedzője: – Gratulálok a klubnak, hiszen a klub megszerezte története első nemzetközi kupasikerét. Az ellenfelünk igazolta a jó hírnevét, remek csapatról van szó. Szerencsénk volt, hiszen úgy éreztem, lekezeltek bennünket a vendégek. Tegnap késő este érkeztek meg, talán nem vették az elején elég komolyan a meccset, így az első harminc perc a miénk volt. Az első fél órában szép helyzeteket dolgoztunk ki, azonban ezután a túlzott bizonyítási vágy kicsit elvitt minket és átvette az irányítást a Riga. Az első félidő végén sajnálatos módon Banó-Szabó Bencét izomsérülés miatt elveszítettük, az állapotáról egyelőre nem sokat tudunk. A második játékrészben igazi taktikai háború dúlt a pályán, mindkét csapat szerkezetet váltott. A váltásunk jól sült el, megérdemelten jutottunk kétgólos előnyhöz, viszont sajnos a második gól után elfelejtettünk koncentrálni. Fájó, hogy 2-0 után ilyen gyorsan kaptunk gólt, de a meccs képe alapján a 2-1 talán reálisabb. Szeretnénk megragadni az előnyt a visszavágón, de a párharc esélyese még a Riga.