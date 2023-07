A szakmai stáb Vég András erőnléti edzővel lett teljes, aki július elsejétől van a klubnál. A fiatal szakember az elmúlt bajnokságban a Vasasnál dolgozott. Arról is beszámoltunk korábban, hogy Farkas Norbert, Kiprich Dávid és Vachtler Csaba lejáró szerződését nem hosszabbította meg a klub, Vajda Botond, Biben Barnabás és Kiss Norbert, akik kölcsön játszottak Tiszakécskén, visszatértek anyaegyesületükhöz. A klub most újabb távozókat jelentette be, még pedig Farkas Andrást, Halasi Pétert és Végső Elődöt. Halasi Péter kapus a Kecskeméti TE elleni első felkészülési meccsen már nem is volt Tiszakécskén, míg a további két mezőnyjátékos játszott egy félidőt.

Az új igazolt játékosok közül először Torvund Alexander írt alá a klubhoz. Az MTK-ban nevelkedett, játszott a Vasasban, Norvégiában és Magyarországon is a korosztályos válogatottban, Mezőkövesden, Szentlőrincen és legutóbb Csákváron. Egy másik fiatal labdarúgót is megszerzett már a Tiszakécske, még pedig a 21 éves Bekker Rolandot, aki az előző bajnokságban, az ETO FC Csapatában rúgta a labdát. Bal oldali védőként vagy futóként számíthat rá a klub.

Az első felkészülési mérkőzését az első osztályban játszó Kecskeméti TE ellen játszotta a csapat, ahol Vas László vezetőedző kilenc új játékost is kipróbált. Dala Martin 19 éves kapusnak, a MOL Fehérvár volt az utolsó egyesülete. Hrabina Alex 28 éves kapus Nyíregyházán játszott. Kryvotsuik Denisz középpályás Zalaegerszeg második csapatának volt a tagja, csak úgy, mint Sebestyén Lóránt. Kotroczó Péter Kozármislenyről érkezett, de a kecskeméti futsal csapatban is játszott. Polyák Kristóf 19 éves védő, a KTE játékosa volt, Sipos Szabolcs 19 éves, a Debreceni VSC második csapatában szerepelt, Schneider Olivér 19 éves pedig Komlón. Ők lehetnek az újabb tiszakécskei játékosok.