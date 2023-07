Visszajátszókkal egyik oldalon sem számolhattak az edzők, a kispestiek számára az NB II.-es rajt is vasárnapra esett, míg a másik oldalon jelenleg a nemzetközi szereplésre helyeződik a fókusz Kecskeméten. Ennek ellenére kettő fiatalt így is bevethetett az első keretből Virágh Ferenc, hiszen Artner Dávid és Kovács Kolos is kezdett, akik nyáron érkeztek és rendre lehetőséget kaptak az NB I.-es együttes edzőmeccsein.

A kispestiek jobban kezdték a találkozót, már az 5. percben ziccert kellett hárítania Cseh Balázsnak, de alapvetően kiegyenlített mezőnyjáték jellemezte az összecsapást. Alig húsz perc elteltével Kovács Kolos indult el, majd ballal meg is célozta távolról a kaput, de Gyetván védeni tudott. A második félidőben sem változott sokat a mérkőzés forgatókönyve, a kispestiek inkább a labdatartásra építették játékukat, de átütő erő nem volt igazán ebben. A 77. percben némileg a semmiből aztán megszületett a mindent eldöntő gól, egy félpályáról felívelt labdára tökéletes ütemben indult el Sebestyén, aki aztán kapura is lőtt, Cseh már csak belekapni tudott a kísérletbe, ami felette végül a hálóba hullott (1–0). Újabb gól már nem született, a kecskemétiek nem tudtak pontot menteni, így vereséggel kezdték a harmadosztályú bajnokságot a fiatalok.

Nem sok ideje lesz sopánkodnia a kecskeméti fiataloknak, szerdán ugyanis máris hétközi fordulóval folytatódik a bajnokság, a Műkertvárosi Sportcentrumban a Dabast fogadja 17 óra 30 perckor a „kis” KTE.

BUDAPEST HONVÉD II.–KECSKEMÉTI TE II. 1–0 (0–0)

Honvéd-MFA Utánpótlásközpont, Vezette: Dombi O. (Turi, Cseresznák)

Honvéd-MFA: Gyetván – Sebe, Pekár (Vojtko, 87.), Kaczvinszki, Nagy Z. – Pintér (Simon Sz., 69.), Polák, Menyhárt (Sebestyén, 69.) – Simon B., Kalocsány (Hancz, 87.), Tarcson (László M., a szünetben). Vezetőedző: Kurucsai Milán

Kecskeméti TE II.: Cseh – Jászai-Deák, Hatvani, Kovács K. (Horváth Á., a szünetben), Tóth L. (Balis, 64.), Horváth M., Artner (Gondi, a szünetben), Szamosi Cs., Kovács P., Goretich, Molnár M. (Balla, 84.). Vezetőedző: Virágh Ferenc

Gól: Sebestyén (77.).