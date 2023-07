A vármegyei csapatok közül talán a Kiskunfélegyháza kezdte el legkésőbb a felkészülését az új bajnokságra, az aranyérem megünneplése után csupán a múlt hét elején, egészen pontosan július 17-én jelentkeztek a játékosok először edzésre. A csapatot továbbra is Némedi Norbert irányítja, aki egyfajta állandóságot is jelent már a klub sikereiben és életében.

– Az első héten három edzést tartottunk, az utána következő két hétben négy, majd a bajnokság kezdete előtt ismét három lesz. Mivel a bajnokság első fordulójában szabadnaposak leszünk, ezért is kezdtünk kicsit később a felkészülést, mint a többi csapatok – mondta Némedi Norbert a késeinek tűnő kezdés kapcsán. – Természetesen előkészületi mérkőzéseket is fogunk játszani, három találkozót sikerült lekötnünk. Az elsőt a Szarvas csapatával játsszuk július 29-én, a másodikat egy héttel később, augusztus 5-én az SC Hírös-ÉP gárdájával, a harmadikat pedig az Algyővel augusztus 12-én – mondta a program kapcsán a tréner.

A megszokottnál talán több és érzékenyebb változás lesz a félegyházi keretben, ami eddig kevésbé volt jellemző a vármegyei első osztály bajnokára. A távozók mellett vannak érkezők is, főleg fiatal, jó korban lévő játékosok érkeznek. A legmeglepőbb távozó Valkai Tamás, aki ezer szállal kötődött a klubhoz és több bajnoki címből is vastagon kivette a részét már a múltban Kiskunfélegyházán.

– Változások is vannak a keretünkben. Valkai Tamás elment tőlünk, ő Lajosmizsén folytatja, Nemesvári Dani, ha jól tudom, akkor a Hírös-ÉP-hez távozott. Bakró-Nagy Kristóf a tanulmányait az Egyesült Államokban folytatja, így rá nem számíthatunk. Kis Csaba kapus is eligazolt, Makány Nándi pedig a szegedi tanulmányai miatt nem lesz már a játékosunk. Érkezett hozzánk Kőrös József a Kecskeméti LC-ből, Molnár Edvárd kecskeméti nevelésű, de legutóbb Akasztón játszott, ő itt van a kötelékünkben. Budai Áron Kiskőrösről érkezett, ő is nálunk fog majd játszani, valamint Vén Balázs, a Kecskeméti TE II-ből, aki a második héten csatlakozik hozzánk – adott gyors helyzetjelentést Némedi Norbert.

A félegyházi vezetőedző nem tudta megmondani, hogy mikor volt ekkora változás az egyesületnél. Véleménye szerint az elmúlt tíz évben biztosan nem. Az érkezők viszont kivétel nélkül mind fiatalok. Elmondta még, hogy kapus posztra szeretnének igazolni, mert egy hálóőrrel nem egyszerű nekivágni a bajnokságnak. Amennyiben nem sikerül, akkor az utánpótlásból fogják majd megoldani. Az egyesület végül is úgy döntött, hogy hiába nyerték meg a vármegyei első osztályú bajnokságot, nem akarnak a magasabb osztályban játszani. Mivel a keret nagy része megmaradt, igaz öregedtek egy évet, de ennek ellenére szeretnék megismételni az előző bajnokságban elért eredményüket, vagyis újra bajnokok szeretnének lenni.

A kiskunfélegyháziaknak van ideje tehát összeállni, hiszen az első tétmérkőzés csak augusztus 19-én vár rájuk, akkor a Bácsalmás otthonában szállnak harca majd az első bajnoki pontokért a vármegyei élvonalban.