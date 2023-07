A Star Gym Thai Boxing Küzdősport Egyesületet 2016 januárjában alapították, ahol először a Muay Thai szépségét ismertették meg az érdeklődőkkel. Mára közel 500 négyzetméteres épületben, korszerű gépekkel és felszerelésekkel berendezett teremben tölthetik szabadidejüket a sportolni vágyók. Azóta Brazilian Jiu jitsu, Crossfit, infrashape és funkcionális edzéstípusokkal bővítettük az edzésformákat. A Muay Thai és Brazilian Jiu jitsu sportágakban országosan és nemzetközileg is eredményes, válogatott versenyzőket sikerült nevelniük. Edzőtermükben a hobbisták, amatőr és profi sportolók is egyaránt megtalálják a nekik megfelelő mozgásformát.

A nyárlőrinci Túri Zsolt az egyesület tagja, mindössze két évvel ezelőtt ment be először az edzőterem ajtaján. Azóta azonban folyamatosan fejlődik, ami nemcsak az alakján, de a teljesítményén is meglátszik. Thai boksz sportágban, de a K1 szabályrendszer szerint versenyez, és egyre jobb eredményeket ér el. Egyelőre még csak az amatőrök között, de jó úton jár afelé, hogy a profik között is megmutassa tudását.

– Most június végén volt két éve annak, hogy elkezdtem ezt a küzdősportot – meséli. – Azóta hétfőtől péntekig mindennap eljövök az edzőterembe, de olyan is van, hogy napi két alkalommal, reggel, meg délután is, versenyfelkészülési időszakban. A kecskeméti Neumann János Egyetemre járok, a harmadévemet fogom majd elkezdeni ősszel pénzügyi és számviteli szakon. A tanulás mellett ezt a sportot választottam.

– Az elmúlt év őszén magyar bajnok lett thai boxban, 91 kilogrammban, megnyerte a Városgazda Kupát, de több kisebb versenyen sem talált legyőzőre. Ezt már Csillag Tamás edző mondja tanítványáról. – Még nem túl rutinos versenyző, de el kell kezdeni mindent ahhoz, hogy később jó eredményeket tudjon elérni.

A kívülálló számára adódik a kérdés, hogy egy küzdősportágban hogyan lehet az ütésekhez hozzászokni.

– Ugyanolyan sportág ez is, mint mondjuk a foci, mert ott is hozzá lehet szokni, hogy gólt lőnek vagy gólt kapnak. Itt ugyanúgy hozzá lehet szokni a pofonokhoz. Nem is úgy fogjuk fel, mint egy kívülálló, hogy verekednek a ringben. Nem, ez egy sport, ami észjáték is egyben. Ha hibázunk, akkor nyakon vágnak, de vissza is lehet adni.

Fotó: Szentirmay Tamás

És hogy szokható-e a fájdalom? Arra igennel válaszolt a mester.

– A mindennapi edzés nagy segítség abban, hogy megszokjuk a fájdalmat. De nem csak ütni és rúgni tanulnak a versenyzők, hanem azok védését is folyamatosan gyakorolják. Így lehet azért védekezni az ellen, hogy ne túl nagyot kapjunk. Ha véletlenül beakad, akkor úgy jártunk, de megyünk tovább.

Adódik a kérdés, hogy milyen edzéseken kell részt venni ahhoz, hogy a sportolók bírják azt a ritmust, azt az ütemet, ami egy verseny alkalmával nehezedik rájuk.

– Ez nagyon összetett. Nekünk mindenféle edzést kell tartanunk ahhoz, hogy a 3x2, vagy 3x3 percet le tudjuk bunyózni, ami az éppen aktuális szabályrendszerhez igazodik, vagy a korcsoportnak a menetideje. Egy felnőttversenyzőnek 3x3 perc a versenyideje. Ehhez nyolc hetet folyamatosan kell edzeni, akár napi két gyakorlással is, főleg a profiknak, hogy a versenyidőt végig tudjuk pörögni. Mindenféle futó-, erősítő, robbanékonyság-fejlesztő edzést kell végezni. Közben a technikára is oda kell figyelni. Ezek mind kellenek ahhoz, hogy az egész összeálljon, és jó eredményt tudjon elérni a versenyző.

Kimondott korhatár nincs, hogy meddig űzhető ez a sportág.

– Ameddig jólesik az embernek. Tapasztalatokból, meg a profi versenyzőket látva, ez úgy negyvenéves korig lehetséges, bár akkor ez az idő már nagyon ki van tolva. Inkább a 36, 37 év, ami megfelelő, mert azután a regeneráció már nem olyan gyors, mint egy huszonéves sportolónál. Vannak persze ettől eltérőek is, mert a mi egyesületünkben is akad olyan, aki már negyvenöt éves, de még versenyez, természetesen az amatőrök között. Ahhoz, hogy valaki amatőrből profivá váljon, nagyon kemény munka kell. Akarat és kitartás, ami nem egy vagy két év munkája után jöhet. Profi mérkőzést össze lehet hozni, annak ellenére is, hogy még nincs azon a szinten a versenyző. Vele hasonló szintű sportolóval meg tud küzdeni a profi szabályok szerint. Ahhoz, hogy valaki elmondhassa magáról, hogy profi, nagyon sok idő, energia, tapasztalat, meccs rutin szükséges. Persze fanatizmus és tehetség is kell hozzá, hogy valaki el tudjon jutni olyan szintre ennél a küzdősportnál, mint a nagyok.

Túri Zsolt 193 centiméter magas, eddig 91 kilóban versenyzett, de ősztől már egy súlycsoporttal lejjebb 86 kilóban folytatja tovább.

– Jobbnak érzem a kisebb súlycsoportot. Szerencsére fogyni nagyon könnyen tudok, mert egy-egy mérkőzés előtt könnyen le tudok adni hét-nyolc kilót is. Könnyebbnek és jobbnak érzem ezt a súlycsoportot. Az étkezésre természetesen nagyon oda kell figyelni. Magas cukortartalmú ételeket például nem fogyasztok. A magas sótartalmúak pedig megkötik a vizet, így azokkal sem élek.

Túri Zsolt, amióta a küzdősportot elkezdte, nem ütötték ki, így nem is tudja, hogy az milyen lehet, de mint mondta, nem is szeretné megtudni. Tervei között szerepel, hogy kipróbálja magát a profik között. Erre hamarosan sor kerülhet. A cél pedig az, hogy bekerüljön Magyarország legjobb 86 kilós versenyzői közé.

A thai boksz szabályai szerint a lágyékot és a tarkót nem lehet támadni, de ezeken kívül mindenhova lehet ütni, rúgni, könyökölni, térdelni. Van benne kapaszkodás, vagy más néven álló birkózás. Földre levitel van, de ott már nem lehet folytatni a küzdelmet.